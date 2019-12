Bruxelles: 8 millions pour l’accrochage scolaire en 2020

Le gouvernement bruxellois a octroyé une subvention de 5,4 millions d’euros aux 19 communes pour leurs actions de lutte contre le décrochage scolaire. Ces moyens viennent s’ajouter aux 2,5 millions accordés pour le Dispositif d’accrochage scolaire (DAS) et le Dispositif de soutien aux activités d’accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté (DASC).

Le gouvernement bruxellois a octroyé une subvention d’un peu plus de 5,4 millions d’euros aux 19 communes bruxelloises pour leurs actions de lutte contre le décrochage scolaire au sein des Plans locaux de prévention et de proximité (PLPP) pour l’année 2020. Selon le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS), ces moyens viennent s’ajouter aux quelque 2,5 millions accordés annuellement par la Région pour le Dispositif d’accrochage scolaire (DAS) et le Dispositif de soutien aux activités d’accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté (DASC).

En tout, la Région bruxelloise consacrera donc plus de 7,850 millions d’euros aux actions de prévention du décrochage scolaire au sein des écoles, dans les associations (ateliers d’aide aux devoirs, soutien scolaire, théâtre, musique, sensibilisation à la réduction de la violence, ...) en 2020.

D’après le ministre-président, au total, près de 580 projets et 100 agents de prévention sur le terrain agissent tous les jours dans ce domaine.

15% des jeunes Bruxellois

Le décrochage scolaire touche de nombreux jeunes et leurs familles. Près de 15% des jeunes bruxellois quittent l’école sans le diplôme de l’enseignement secondaire. Par ailleurs, 28% des élèves bruxellois ont au moins deux ans de retard scolaire.

Face à ces enjeux, la Région bruxelloise a, de longue date, dégagé des moyens importants pour soutenir les écoles, les communes et le secteur associatif, afin de prévenir le décrochage scolaire, d’intervenir lorsqu’un élève décroche ou de mettre tout en œuvre pour remobiliser le jeune dont le parcours scolaire est interrompu.

Selon Vervoort, pour les années futures, le Service École élaborera, en concertation avec les services scolaires communaux de prévention et les acteurs bruxellois de lutte contre le décrochage scolaire, de nouvelles priorités en matière d’accrochage scolaire, afin de préciser et de renforcer le rôle des différents acteurs locaux de référence en la matière.