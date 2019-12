Retour de la pluie ce mercredi avec possibilité de coup de tonnerre et neige fondante

Des lignes pluvieuses vont traverser le pays d’ouest en est tout au long de la journée.

La matinée de ce mercredi débutera sous quelques éclaircies dans l’ouest du pays et un ciel nuageux ailleurs, selon les prévisions de l’IRM. Quelques pluies toucheront encore le centre et l’est. En Ardenne, les précipitations pourront tomber sous la forme de neige (fondante). Et sur les sommets, la neige pourrait temporairement tenir au sol.

L’après­-midi, le ciel sera changeant avant que le risque d’averses augmente à nouveau, principalement sur l’ouest. Un coup de tonnerre n’est d’ailleurs pas exclu. Les maxima se situeront entre 1 degré en Hautes­ Fagnes et 8 degrés sur l’ouest du pays. Le vent sera modéré de sud­ ouest.

Mercredi soir et la nuit suivante, une ligne d’averses traversera le pays d’ouest en est.

Jeudi, la journée débutera sous un temps sec avec des éclaircies sur la moitié ouest, mais il y aura encore quelques averses sur l’est (hivernales sur les hauteurs). L’après­-midi, la nébulosité augmentera progressivement depuis la frontière française.