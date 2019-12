Ligue des Champions - Le Club de Bruges contre le Real Madrid pour continuer l'aventure européenne

(Belga) Le Club de Bruges recevra le Real Madrid ce mercredi (21h) dans le cadre de la 6e et dernière journée du groupe A de la Ligue des Champions. Alors que le PSG et le Real Madrid sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, Bruges, 3e du groupe avec 3 points, peut encore décrocher la 3e place, qui délivre un billet pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Une 3e place à laquelle peut aussi prétendre Galatasaray, dernier avec 2 points et qui se rend à Paris mercredi.

Si le 'Gala' ne s'impose pas au PSG, Bruges sera assuré de passer l'hiver au chaud. En cas de victoire des Turcs au Parc des Princes, les Blauw en zwart devront s'imposer face au Real pour s'assurer de la 3e place. Les Brugeois ont montré de bonnes choses depuis le début de la compétition, notamment au match aller à Madrid où ils avaient mené 0-2 avant de partager l'enjeu (2-2). Ils devront donc confirmer mercredi face à des Merengue privés d'Eden Hazard et Marcelo, blessés, mais aussi de Toni Kroos et Sergio Ramos, laissés au repos. C'est donc assez logiquement que Philippe Clement, entraîneur des Gazelles, compte passer l'hiver européen. "Nous avons livré une bonne campagne européenne, nous méritons juste trois points de plus", a-t-il déclaré mardi en conférence de presse. Si Clement salue le retour de son capitaine Ruud Vormer, qui a purgé ses trois journées de suspension, il devra se passer de Clinton Mata et Krépin Diatta. Les deux joueurs sont suspendus à cause de cartes jaunes écopées pour avoir célébré de manière illicite le goal tardif des Brugeois à Istanbul fin novembre.