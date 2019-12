Charleroi: dans un hangar, des palettes entières de cigarettes volées

Après le vol d’un camion de tabac près de Bruxelles, l’enquête est remontée jusqu’à un Carolo qui stockait une partie de la marchandise. Il est condamné à 3 ans de prison.

C’est une descente de l’ISI (Inspection spéciale des impôts) dans plusieurs night-shops bruxellois qui va mener à une enquête criminelle. En effet, les agents hautement qualifiés du fisc sont venus à l’improviste dans plusieurs magasins de nuit, qui ouvraient en fin d’après-midi, pour procéder à «quelques» vérifications. Et, au passage, dans trois magasins, ils sont tombés sur des milliers de paquets de cigarettes de différentes marques, non étiquetés. L’ISI a dénoncé les faits au parquet de la capitale.

Et l’un des policiers chargés de l’enquête va faire le rapprochement avec le vol d’un camion de cigarettes perpétré quelques mois plus tôt sur un parking d’autoroute, à la périphérie de Bruxelles. Ce sont en effet les mêmes marques qui ont été saisies dans les night-shops et qui ont été dérobées.

Criblé de dettes, le gérant d’un magasin de nuit va craquer. Oui, il savait que les cartouches de cigarettes avaient été volées. Oui, il savait qu’il était coupable de recel. Oui, il est d’accord de donner le nom de son fournisseur, Roger D., un Bruxellois né en juin 1976.

Ce dernier sera identifié, inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour recel. Il contestera vertement toute culpabilité et dira n’avoir rien à ajouter puisqu’il est innocent. Cependant, l’analyse de son GSM va le confondre. La nuit du vol de camion, son portable a activé l’antenne qui couvre le secteur et il ne pourra pas donner d’information plausible. La saisine du juge d’instruction va être étendue et le suspect sera inculpé de vol avec effraction.

L’analyse de son GSM ne va pas s’arrêter là. Car le portable a été en contact pendant une partie de la nuit avec celui d’un Carolo, Vincent L., né en septembre 1977, qui sera identifié également. Cependant, les enquêteurs veulent en savoir plus sur son compte et ils obtiennent de pouvoir installer des écoutes et des observations. Au bout de quelques jours, celles-ci vont porter leurs fruits. Quittant son domicile de Lodelinsart au volant de sa camionnette, le suspect va se rendre dans un entrepôt, non loin de chez lui, et il va y charger des caisses entières. Le signal est alors donné pour l’interpeller. Effectivement, les caisses sont pleines de paquets de cigarettes mais moins pleines que le hangar qui en contient par palettes entières. Il rejoint son complice derrière les barreaux.

En charge du dossier, le tribunal correctionnel de Bruxelles a rappelé les antécédents de chaque prévenu en état de récidive et a condamné chacun à 3 ans d’emprisonnement ferme. Les gérants des night-shops impliqués dans le dossier ont obtenu la suspension du prononcé de la condamnation en chambre du conseil. Mais la facture s’annonce lourde sur le plan fiscal.