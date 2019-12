Lustin: deux personnes brûlées dans un violent incendie

La maison était totalement en feu à l’arrivée de pompiers. Les deux victimes ont été conduites à l’hôpital.

Mardi vers 21h15, un violent incendie s’est déclaré dans une maison située rue Fond Delvaux à Lustin. Les pompiers de la zone NAGE et Dinaphi dirigés par le capitaine Arnaud Brauwers se sont rendus conjointement sur les lieux avec d’importants moyens d’incendie ainsi que trois ambulances et l’unité SMUR de Mont-Godinne. À l’arrivée des secours, la maison était totalement en feu et les flammes dévoraient tout sur leur passage.

Plusieurs lances à eau ont été mises en action tant par les moyens aériens sur place que par le sol afin d’apaiser l’intensité du foyer. Deux personnes ont été sorties in extremis du foyer. Brûlées à des degrés divers, elles ont été conduites vers la clinique de Mont-Godinne. On ne connait pas encore les circonstances de cet incendie mais les dégâts seront très conséquents. La police de la zone Entre-Sambre-et-Meuse a bouclé le quartier durant l’intervention.