VIDÉOS | Ligue des Champions: largement battu à Naples (4-0), Genk boit le calice jusqu’à la lie

Déjà éliminé, le Racing Genk s’est lourdement incliné devant Naples (4-0) lors de la sixième et dernière journée du groupe E de la Ligue des Champions, mardi au stade San Paolo.

Dans le même temps, Liverpool s’est imposé à Salzburg (0-2) afin de s’assurer la première place avec 13 points. Les Italiens terminent deuxièmes (12), les Autrichiens (7) troisièmes et les Genkois (1) derniers.

La partie s’est jouée dès les premières secondes. Genk a vu son gardien Maarten Vandevoordt, rentré dans l’histoire comme étant le plus jeune à jouer en Ligue des Champions, commettre une énorme erreur. Pressé par Dries Mertens et Arkadiusz Milik, Vandevoortdt, 17 ans, a raté son dribble et offert le but d’ouverture à l’attaquant polonais (1-0, 3e).

Sur l’action précédente, le Napoli était déjà passé proche du but, la tête de Kalidou Koulibaly, ancien Genkois, heurtant la transversale sur un corner de Mertens (2e).

Ne se laissant pas trop impressionner malgré l’ouverture du score, Genk a réagi par l’intermédiaire de Joseph Paintsil dont la frappe est passée à côté du but d’Alex Meret (12e). Paul Onuachu, seul devant le goal sur une passe de Junya Ito, a ensuite manqué l’égalisation (16e).

Naples, qui restait pourtant sur une série de neuf matches sans victoire toutes compétitions confondues, s’est rapidement mis à l’abri. A la conclusion d’un beau mouvement collectif, Milik n’a laissé aucune chance à Vandevoordt (2-0, 26e), fusillé de près et impuissant.

Décidément très peu en réussite pour sa première historique, Vandevoordt a commis une faute sur José Callejon, lancé à toute vitesse vers le but. Milik, sur penalty, ne s’est pas fait prier pour inscrire un triplé (3-0, 38e), le plus rapide dans une rencontre de Ligue des champions après celui de Zlatan Ibrahimovic avec le PSG contre Anderlecht en octobre 2013 (en 36 minutes, NDLR).

Une volée de Mertens, involontairement touchée par Casper De Norre, a donné aux Partenopei un second penalty, cette fois converti par le Louvaniste d’une ‘Panenka’(4-0, 75e). C’est le 118e but de Mertens pour Naples, désormais à trois longueurs du recordman slovaque Marek Hamsik (121).

Genk, décidément maladroit devant le but, a touché le poteau via Théo Bongonda (76e).

Le Racing limbourgeois, qui n’a toujours pas remporté le moindre match en trois participations en phase de groupes, quitte la compétition avec la bagatelle de 20 buts encaissés. Huitième en championnat, il devra réagir dès samedi contre Waasland-Beveren.

Simultanément à Salzburg, Liverpool a longtemps été tenu en échec par une équipe locale joueuse. Mais les troupes de Jürgen Klopp ont plié le match en deux minutes, le temps pour Naby Keita (57e) et Mo Salah (58e) d’inscrire deux buts. Le premier d’une tête sur un assist de Sadio Mané, le second d’un tir très excentré après avoir dribblé le gardien adverse.

Les tenants du titre sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale alors que Salzburg disputera les seizièmes de l’Europa League.