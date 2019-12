VIDÉOS | Dix morceaux de rap pour pimenter votre réveillon de Noël

Que ce soit pour tourner Noël en dérision ou en dénoncer l’hypocrisie, de nombreux rappeurs ont repris l’esprit de Noël à leur sauce au fil des décennies.

À l’approche des fêtes de fin d’année, nos oreilles se préparent à entendre les éternelles chansons de Noël telles que «All I Want for Christmas» ou «Last Christmas» tourner en boucle à la radio et dans les centres commerciaux.

Et pour ne rien arranger, ce sont souvent les mêmes compilations mielleuses de mamie qui rythment le réveillon. Alors si vous en avez marre de subir Tino Rossi et son «Petit Papa Noël» mielleux entre le foie gras et la dinde, cette playlist dédiée au flow du Pôle Nord est faite pour vous.

Entre samples de bruit de clochettes, critiques du matérialisme et autres métaphores scabreuses, voici la liste de Noël du «rap game» en dix entrées.

1. Run-DMC - Christmas In Hollis

Précurseur du rap dans les années 80, le groupe Run-DMC raconte Noël dans le quartier new-yorkais de Hollis, où ses membres ont grandi. Pour l’anecdote, Bruce Willis écoute le morceau dans une limousine au début du film Die Hard. «Vous n’avez pas de musiques de Noël?», lance John McLane à son chauffeur, qui rétorque «Ben c’est une musique de Noël!»

2. Scylla – Quand tu descendras du ciel

Autre langue, autre style, autre époque. Rappeur belge aux textes acerbes, Scylla casse le mythe du gentil Père Noël, qu’il dépeint comme le vulgaire produit de la société capitaliste. «Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, tu vas manger quelques prises de catch et un stand d’annuaires»: une chose est sûre, le Père Noël ne se risquera pas dans la cheminée du rappeur bruxellois.

3. Eazy-E - Merry Mutafuckin’ Xmas

Parrain du gangsta rap, le regretté Eazy-E n’a jamais fait dans la subtilité. Dans «Merry Mutafuckin’ Xmas», le rappeur issu du collectif N.W.A. tourne en dérision les poncifs des chants de Noël comme «Jingle Bells» ou «Mon beau sapin» avec de nombreuses allusions sexuelles explicites.

4. Alkpote – Père Noël

«J’vais plastiquer ton traîneau, je vais égorger tes rennes au nom de tous les mômes à qui t’as écorché les rêves»: comme Eazy-E, Alkpote n’est pas non plus connu pour sa délicatesse. Accompagné de Zekwé Ramos et de Katana, le rappeur parisien dénonce les vices et l’hypocrisie qui se cachent derrière la fête de Noël. Le tout, sans mettre de gants.

5. Snoop Doggy Dogg - Santa Claus Goes Straight To The Ghetto

Snoop Dogg a également apporté sa pierre à l’édifice. Dans une version actualisée du tube de James Brown «Santa Claus Goes Straight to the Ghetto», le rappeur célèbre pour sa voix nonchalante rêve d’un Père Noël de couleur et vante les mérites des psychotropes et du cognac. Une façon bien à lui de célébrer Noël.

6. Davodka – L’embûche de Noël

«Les riches préparent la dinde pendant que les pauvres se farcissent les poulets»: envie de lancer un débat politique avec tonton en plein réveillon? Voici le son qu’il vous faut. Aux bûches de Noël réservées aux nantis, le Français Davodka leur oppose les embûches destinées aux plus démunis.

7. Outkast - Player’s Ball

Premier single d’Outkast, «Player’s Ball» a lancé le duo américain vers les sommets. Dans la version originale du morceau, les deux rappeurs originaires d’Atlanta racontaient un rassemblement de proxénètes qui avait lieu le jour du réveillon. Mais une fois que le morceau a grimpé dans les charts, les références à Noël ont été gommées pour que le morceau puisse rester populaire au-delà des fêtes.

8. Kery James, Namor, Gued-1 & G-Kill - Meilleurs Vœux

Décidément, le rap français ne semble pas aimer Noël. Après Scylla, Alkpote et Davodka, c’est au tour de Kery James de livrer sa version désenchantée de la fête du Christ. Rappeur politique par excellence, Kery James adresse ses «Meilleurs vœux» avec ironie et noirceur: «Je doute que le Père Noël puisse exaucer mes vœux car je souhaite, moins de sang, de pression et d’égoïsme, d’incompréhension aboutissant au racisme.»

9. TLC - Sleigh Ride

Avec TLC, on replonge dans la légèreté et la chaleur. Le trio féminin de R&B nous emmène pour une promenade en traîneau avec des paroles joyeuses, qui contrastent avec la prose de la majorité des rappeurs de cette liste. Le trio composé de T-Boz, Chili, et de la regrettée Left Eye nous souhaite ainsi de passer «un très joyeux Noël et une bonne année, remplie d’amour, de joie, de bonheur et de beaucoup de bonne humeur.»

10. Saian Supa Crew - Y a-t-il un père pour sauver les rennes

Preuve que le rap français ne voit pas tout en noir, le collectif Saïan Supa Crew apporte sa touche de fraîcheur à cette liste avec «Y a-t-il un père pour sauver les rennes?». Ce morceau aux sonorités reggae et groovantes se moque gentiment des imitateurs du Père Noël qui pulullent en décembre: «Tout le monde sait que tout est factice. Sa barbe et ses tifs. C’est pas son taf même s’il kiffe. Vaut mieux rester dans le X, fils.»