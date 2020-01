De TikTok à la PS5, les 5 tendances technologiques de 2020

Le monde des nouvelles technologies est hautement volatile, marqué par l’apparition soudaine et la disparition subite des tendances successives. Tran - stock.adobe.com

Le monde des nouvelles technologies sera en ébullition cette année. Voici les tendances qui dynamiteront le chaudron.

Le monde des nouvelles technologies est un territoire en mutation constante. Au cœur de ses terres agitées, des volcans incarnent les grandes tendances.

Au fil du temps, certains s’éteignent, d’autres s’éveillent et crachent des flammes du feu de dieu. Quels seront les volcans qui feront entendre leurs rugissements en 2020?

Découvrez ci-dessous les 5 tendances technologiques de cette année.

1. TikTok

La révolution TikTok est en marche. Personnalités et marques font désormais les yeux doux à l’application d’origine chinoise.

Explication TikTok est une plate-forme de partage de vidéos de courte durée (15 ou 60 secondes). L’«app» vous aide à filmer, monter et ajouter un fond musical à votre séquence.

Appelés à exploser en 2020, ses chiffres sont déjà vertigineux : 500 millions d’utilisateurs par mois, dont 66% de 13/30 ans.

Articulée autour d’un vivier de vidéos courtes, l’application TikTok a explosé après avoir phagocyté la plate-forme Musica.ly. Captures d’écran

2. L’IA prend du galon

Du drone au robot, de la voiture au bateau, l’intelligence artificielle (IA) est plus que jamais appelée à contrôler déplacements et comportements d’une myriade d’appareils.

Avec une tendance précise en 2020: le recul de la surveillance humaine affectée aux véhicules et aux dispositifs autonomes.

Des tests seront menés en pagaille. Objectif: l’autonomie maximale. Exemple: la future flotte des Robo-Taxis de Tesla.

Elon Musk, le PDG de la firme, espère décrocher en 2020 des autorisations pour faire rouler ses taxis sans chauffeur dans une poignée d’états américains.

Les propriétaires de Tesla seraient autorisés à intégrer leur voiture à la flotte et la partager avec leurs amis, leurs proches.

Un nouveau processeur va décupler la capacité d’analyse et l’autonomie des Tesla, promet le PDG Elon Musk. Internet

3. La bonne vieille console résiste

Les sorties de la PlayStation 5 et de la Xbox «Scarlett» fin 2020 nous rappellent que la console de salon à l’ancienne n’est pas encore morte.

Que du contraire.

Longtemps présenté comme le futur assassin des consoles, le «cloud gaming» balbutie et bégaie, à l’image du lancement mitigé du service Google Stadia en novembre.

Explication Le «cloud gaming» dématérialise le jeu vidéo. Via une application, le joueur se connecte à des serveurs qui assurent les tâches de calcul. Via sa connexion Internet, l’abonné récupère aux compte-gouttes les données (sons, graphismes) du jeu.

Le constat est implacable. L’avenir du jeu vidéo appartient toujours aux consoles de salon, même si XCloud de Microsoft ou Project Atlas d’Electronics Arts entendent pousser le «cloud gaming» sur le devant de la scène.

Voici à quoi ressemblerait un kit de développement de jeux PlayStation 5. Internet

4. La guerre du streaming

Netflix n’est plus seul au monde malgré ses 158,3 millions d’abonnés.

Les lancements en novembre des services Disney+ et Apple TV+ préfigurent la grande guerre du streaming de 2020.

Deux sérieux concurrents se lanceront prochainement dans le grand bain : HBO Max et Peacock.

Disponible dès mai 2020 aux USA, HBO Max (14,99$) mariera les films DC Comics, l’impressionnant catalogue HBO (Game of Thrones, Les Soprano), Friends, The Big Bang Theory, South Park… Aux manettes: le groupe WarnerMedia.

Un mois plutôt, le groupe NBCUniversal tentera sa chance en avril 2020 avec Peacock. Au menu: The Office, Parks and Recreation, des séries exclusives comme le reboot de Sauvés par le gong, etc.

Porté par WarneMedia, HBO s’annonce comme un concurrent de poids pour Netflix. Internet

5. Le spectre de la 5G

La 5G ouvrira un monde de possibilités, martèlent en cœurs opérateurs et vendeurs d’infrastructures télécoms.

En marge de la vitesse accrue de surf sur notre smartphone compatible, la 5G et son faible taux de latence sont censés dynamiter le développement de la «smart city» (ville intelligente), des objets connectés, des véhicules autonomes.

Peu importe le mirage, la Belgique est dans l’impasse et 2020 constitue une échéance majeure.

En cause: l’attribution des fréquences du spectre de la 5G, reportée par le gouvernement fédéral de 2019 à 2020… au mieux.

En théorie, la nouvelle coalition devra organiser en catastrophe cet appel d’offres, qui pourrait entériner l’arrivée d’un quatrième opérateur mobile en complément de Proximus, Orange et Base (propriété de Telenet).

Le spectre de la 5G ne manquera pas de planer sur la Belgique en 2020.