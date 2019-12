Le débrief du jour: le groupe Roxette en deuil | Tragédie dans un hôpital tchèque | Grève prévue sur le rail

Décès de la chanteuse du groupe Roxette, éboulement dans une carrière à Antoing, un délinquant ouvre le feu dans un hôpital tchèque: voici ce qu’il faut retenir de l’actu de ce mardi 10 décembre 2019.

1. La chanteuse du groupe Roxette succombe à un cancer

La chanteuse du groupe suédois Roxette, Marie Fredriksson, voix des tubes «It must have been love» et «The look», est décédée lundi des suites d’un cancer, a annoncé mardi son manager.

2. L’éboulement d’un pan de roche fait un blessé à Antoing

Un conducteur de bulldozer a été désincarcéré et hospitalisé après un incident dans la carrière Cimescaut à Antoing.

3. Fusillade mortelle dans un hôpital tchèque

Un homme a ouvert le feu mardi matin dans un hôpital d’Ostrava dans l’est de la République tchèque tuant six personnes, avant de prendre la fuite, a indiqué le Premier ministre tchèque.

4. Une grève des cheminots prévue en décembre

Les syndicats cheminots socialiste (ACOD/CGSP) et libéral (VSOA/SLFP) ont déposé un préavis de grève pour paralyser le rail pendant 24 heures entre le mercredi 18 décembre à 22h00 et le jeudi 19 à la même heure. Le syndicat chrétien CSC ne se joint pour l’instant pas au mouvement, a-t-il confirmé.

5. On connaît les nommés pour le gala du sport belge

Le sportif belge de l’année 2019 qui succédera au capitaine des Diables Rouges Eden Hazard sera inévitablement un coureur cycliste. Chez les femmes, le trophée se jouera entre Nina Derwael, Emma Meesseman et Nafi Thiam.