VIDÉOS | Olivia Grisard et Arnaud Bruckner lauréats de la Belgodyssée 2019

Olivia Grisard et Arnaud Bruckner sont les deux grands gagnants de cette année. Ils viennent tous les deux de l’Ihecs. Montage ÉdA

La 15e édition de la Belgodyssée a livré son verdict… Arnaud Bruckner et Olivia Grisard sont les deux lauréats francophones de ce concours de journalisme, soutenu par L’Avenir.

Moment solennel pour 14 futurs journalistes belges ce mercredi 11 décembre. La remise des prix du concours Belgodyssée s’est déroulée au Palais royal, en présence du roi Philippe.

Pour la quinzième édition du concours, les reportages étaient consacrés aux initiatives positives pour lutter contre le réchauffement climatique. Plusieurs récompenses ont été décernées, dont les prestigieux prix «radio» et «presse écrite».

Et le lauréat du prix radio est… Arnaud Bruckner. Dans son reportage publié sur Vivacité, ce Bruxellois de 22 ans s’est intéressé au défi que la capitale se donne pour 2035: cultiver 30% des fruits et légumes consommés en ville.

Titulaire d’un master à l’Ihecs, il est devenu depuis quelques mois journaliste freelance et collabore notamment avec BX1. Désormais, il travaillera également pour la RTBF où un stage rémunéré de six mois l’attend.

Son credo? «Je suis passionné par les questions environnementales, médicales et politiques (particulièrement les États-Unis). Partir d’une actualité, et y raccrocher ceux qu’elle concerne, c’est une humanisation du journalisme qui me tient particulièrement à cœur.»

Pour la sixième année consécutive, c’est une femme qui remporte le prix presse écrite. Celui-ci a été remis à Olivia Grisard. Son article sur l’institut de la Vierge Fidèle de Schaerbeek a fait mouche. Il aborde les initiatives mises en place par les élèves pour lutter contre le réchauffement climatique. D’ici peu, un Food-Truck écolo fera son entrée dans la cour de récré de cette école secondaire.

Âgée de 23 ans et étudiante en dernière année à l’Ihecs, Olivia se présente comme «une fille bavarde et débrouillarde, joueuse de foot et de tennis qui aime s’essayer aux émissions radiophoniques ou télévisées».

Deux duos récompensés Parmi les autres prix, Daphné Fanon et Charlotte Deprez remportent le prix de la meilleure collaboration suite à leur reportage intitulé: «Les chevaux de traits : quand le futur s’inspire du passé». Nouveauté de la 14e édition, le prix des médias sociaux a été décerné cette année au duo Arnaud Bruckner et Kamiel Hammenecker. Coup double pour Arnaud qui remporte donc deux prix.