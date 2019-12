VIDÉO | Des éleveurs manifestent à Bruxelles pour briser les mythes autour de la viande

À l’occasion de la Journée internationale pour le droit des animaux, près d’une centaine de personnes se sont mobilisées mardi devant les institutions européennes à Bruxelles, pour participer à l’action «Brisons le mythe #MeattheFacts». Celle-ci vise à démêler le vrai du faux dans les idées populaires actuellement véhiculées sur l’élevage.

Ce rassemblement qui s’est tenu de 11 h 30 à 13 h 30 a été organisé par European Livestock Voice, un groupe composé de partenaires de la chaîne alimentaire du bétail, parmi lesquels la Fédération wallonne de l’Agriculture, qui ont décidé de s’unir pour la première fois afin de rééquilibrer le débat sur les productions animales. Un tracteur a été stationné sur le rond-point. Différents ballons reprenaient des slogans et idées reçues. Deux stands dispensaient des informations sur la thématique.

Les éleveurs estiment être confrontés à une quantité croissante d’informations fausses et se trouvent démunis de moyens pour y répondre. En septembre, European Livestock Voice a lancé une première campagne en ligne dans le but de lancer un débat axé sur des faits et des réactions de professionnels du secteur.

«On veut expliquer la réalité de notre façon de travailler et lutter contre les slogans courts et l’‘agribashing’, qui est aujourd’hui prégnant», explique Marianne Streel, agricultrice en Wallonie et présidente de la Fédération wallonne de l’agriculture. «Quand on explique que notre élevage est responsable de tous les maux environnementaux, on oublie de dire que les ruminants sont les seuls à pouvoir valoriser, qu’une prairie qui est broutée capte plus de carbone qu’une laissée à l’abandon ou coupée par du matériel agricole… C’est toute une série de contre-vérités qui font que notre élevage est mal perçu par les consommateurs.» Au conseil de manger moins de viande, elle acquiesce mais précise qu’il faut surtout être plus attentif à la qualité de la viande et qu’elle constitue un élément important d’une assiette équilibrée.