Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 11 décembre

Fernando Meirelles, Tristan Séguéla, Laurent Micheli et Patricio Guzman sont au menu ce mercredi. -

Un pape, deux papes, un prince, une psy et même un livreur Uber Eats: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 11 décembre. Les critiques de L’Avenir vous disent ce qu’il faut en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

The Two Popes

Drame de Fernando Meirelles. Avec Anthony Hopkins et Jonathan Pryce. Durée: 2 h 06.

Ce que ça raconte

Un an avant sa démission, Benoît XVI a rencontré son successeur, le cardinal Bergoglio. Dans l’imagination de Fernando Meirelles, du moins.

Ce qu’on en pense

Ces discussions fictives entre les deux hommes questionnent le devenir de l’institution, avec une touche de légèreté bienvenue.

La critique complète

Lola vers la mer

Drame de Laurent Micheli. Avec Mya Bollaers et Benoît Magimel. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Après le décès de sa maman, Lola, adolescente transgenre, entame un voyage vers la mer du nord avec son père, opposé à ses choix de vie.

Ce qu’on en pense

Le sujet de la transidentité est abordé de façon intelligente à travers la relation conflictuelle entre un père et sa fille. Dommage que la balade manque de souffle.

La critique complète

Jumanji: next level

Comédie d’aventure et familiale de Jake Kasdan. Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillian, Jack Black, Madison Iseman, Danny Glover et Danny DeVito. Durée: 2 h 04.

Ce que ça raconte

Lorsque les amis de Spencer retournent à Jumanji pour le sauver, ils découvrent que le jeu a totalement changé…

Ce qu’on en pense

Film d’aventure classique avec les muscles de Dwayne Johnson. Un conseil: repassez-vous l’original de 1995, c’est une valeur sûre, lui.

La critique complète

Docteur?

Comédie de Tristan Séguéla. Avec Michel Blanc et Hakim Jemili. Durée: 1 h 28.

Ce que ça raconte

Bloqué par une sciatique, un médecin de garde le soir de Noël, refile son stéthoscope à un livreur.

Ce qu’on en pense

Les dix premières minutes laissent présager un portrait savoureux, qui s’aplatit comme une crêpe.

La critique complète

Le voyage du prince

Film d’animation de Jean-François Laguionie & Xavier Picard. Durée: 1 h 17.

Ce que ça raconte

Un vieux singe, prince dans son pays, échoue sur les rivages d’un pays inconnu, où les singes sont vêtus tels des hommes. Il se lie d’amitié avec le jeune Tom…

Ce qu’on en pense

Une réflexion pleine de bon sens et de poésie au sujet de l’autre et de la nature (dans tous les sens du terme). Le beau moment famille de ces vacances.

La critique complète

La cordillère des songes

Documentaire de Patricio Guzman. Durée: 1 h 25.

Ce que ça raconte

Témoin du coup d’état de 1973, Patricio Guzmán raconte le Chili depuis 40 ans. Ce nouvel opus clôt une trilogie (Nostalgie de la lumière, Le Bouton de Nacre) qui connecte l’histoire du pays à sa géographie.

Ce qu’on en pense

À l’image du reste de l’œuvre de Guzmán, un film puissant, à la fois personnel, poétique et politique. À voir sur grand écran pour les vues au drone impressionnantes.

L’interview de Patricio Guzman

La vie invisible d’Euridice Gusmao

Romance dramatique de Karim Aïnouz. Avec Julia Stockler, Carol Duarte, Fernanda Montenegro et Gregorio Duvivier. Durée: 2 h 19.

Ce que ça raconte

Dans le Brésil des années 50, deux sœurs séparées à cause d’un secret familial, cherchent à se retrouver…

Ce qu’on en pense

À partir des destinées opposées de ses héroïnes, le film raconte une époque entière, et une société. Mélancolique, esthétique, et magistral.

Instinct

Drame d’Halina Reijn. Avec Carice van Houten, Marwan Kenzari, Pieter Embrechts et Ariane Schluter. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Une psychologue se retrouve prise dans une relation malsaine avec un de ses patients, un délinquant sexuel.

Ce qu’on en pense

Petit jeu de manipulation qui appuie sur la corde de la répulsion. Un peu trop, peut-être. Attention, ce film n’est visible qu’en Flandre et à Bruxelles.