20 séries qui vont mourir en 2020

Dernière saison en 2020 et clap de fin pour des feuilletons populaires comme Esprits criminels.

C’est acté, scellé dans le béton. Des dizaines de séries seront euthanasiées en 2020.

Après avoir signé les arrêts de mort en pagaille, chaînes et services de streaming se préparent à tourner la page.

Des feuilletons populaires vivent leurs dernières heures. La diffusion d’une toute dernière saison scellera les funérailles.

Exemple: Esprits criminels.

Aux USA, CBS diffusera la quinzième et ultime saison du show entre le 8 janvier et le 19 février 2020. C’est le clap de fin pour le département des sciences du comportement du FBI.

Retrouvez ci-dessous la liste des 20 séries marquantes qui vont mourir en 2020.

20 séries condamnées en 2020

1. 13 Reasons Why (4 saisons, Netflix)

2. Esprits criminels (15 saisons, CBS)

3. Lucifer (5 saisons, Netflix)

4. The Good Place (4 saisons, NBC)

5. Homeland (8 saisons, Showtime)

Adapté de la série israélienne Hatifum, Homeland s’est écarté au bout d’une saison du matériau d’origine pour prolonger les aventures de l’agent Carrie Mathison (Claire Danes). Internet

6. La fête à la maison 20 ans après (5 saisons, Netflix)

7. The Ranch (4 saisons, Netflix)

8. The 100 (7 saisons, The CW)

9. Empire (6 saisons, Fox)

10. Arrow (8 saisons, The CW)

Le superhéros Green Arrow (Stephen Amell) rangera son arc et ses flèches au terme de la huitième saison du show adapté de l’univers DC Comics. Internet

11. Modern Family (11 saisons, ABC)

12. Goliath (4 saisons, Amazon Prime Video)

13. GLOW (4 saisons, Netflix)

14. Trinkets (2 saisons, Netflix)

15. How to Get Away With Murder (6 saisons, ABC)

Centrée autour du personnage d’Annalise Keating (Viola Davis), la série How to Get Away With Murder aura fort à faire pour boucler les intrigues meurtrières encore en cours. Internet

16. Will & Grace (11 saisons, NBC)

17. Agents of SHIELD (7 saisons, ABC)

18. BoJack Horseman (6 saisons, Netflix)

19. Vikings (6 saisons, History)

20. Supernatural (15 saisons, The CW)