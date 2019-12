VIDÉO | La célébration de «papy» Clément Moors contre Rebecq

Toujours aussi facétieux, l’attaquant de Meux s’est distingué par une célébration originale dimanche.

Meux, pourtant 2e de D2 Amateurs, s’est incliné 2-1 à Rebecq. Les hommes de Marco Casto avaient pourtant ouvert le score via Clément Moors. Un but fêté avec humour puisque l’ancien attaquant de Wavre et Walhain a pris soin de remonter son short au-dessus du nombril et les bras levés au ciel. La raison? «Les plus jeunes rigolent souvent car je joue avec des Copa ou World Cup comme il y a 20 ans, et avec des jambières munies de chevillères. Donc je célèbre mes buts avec le short remonté et les bras en l’air, comme à l’époque», nous a-t-il expliqué. L’art de l’autodérison.