Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

Une idée géniale pour pouvoir traiter l’asthme plus facilement; une prise de 2.500 plants de cannabis; comment les Belges se déplacent... Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer.

x Sortir ces enfants de l’enfer de la rue

À Bukavu, des centaines d’enfants vivent dans la rue. Un centre d’accueil tente de les réinsérer dans la société.

Reportage.

+ Tous deux partagent un parcours chaotique qui est passé par la rue et la prison

x INFOGRAPHIES | Comment les Belges se déplacent-ils?

Comment les Belges se déplacent-ils? Et pour quoi faire? C’est le genre de questions qui ont animé les expert(e)s du SPF Mobilité. L’enquête Monitor, présentée ce lundi matin, analyse des chiffres récoltés en 2017.

Les conclusions générales révèlent que les Belges effectuent en moyenne 2,2 déplacements par jour. La durée moyenne d’un déplacement est de 27 minutes et la distance moyenne parcourue par trajet est de 16 kilomètres. Les Belges passent en moyenne 58 minutes par jour à se déplacer et 92% des déplacements durent une heure ou moins. La voiture est de loin le mode privilégié de transport et les deux raisons principales sont le travail et le loisir. On se penche plus précisément sur les 5 infos du jour concernant la mobilité des Belges.

+ INFOGRAPHIES | Voiture versus vélo, mineurs versus seniors, hommes versus femmes, Flandre versus Wallonie, Hauts revenus versus bas revenus

x Un nez bionique pour soigner les asthmatiques

Originaire du village d’Amberloup dans la commune de Sainte-Ode, Florence Schleich est pneumologue au CHU de Liège depuis 2011. Scolarisée à Lavacherie dans son jeune âge, puis au Séminaire de Bastogne, elle a poursuivi son cursus scolaire à l’école de médecine. Désormais domiciliée en province de Liège, la professeure à l’Ulg est en train de réaliser des avancées médicales importantes en matière de maladie respiratoire, l’asthme. À l’aide d’un nez bionique, les asthmatiques pourraient plus facilement être soignés.

Ce nez bionique aidera les patients qui souffrent d’asthme. Mais de quoi s’agit-il exactement?

+ Une idée géniale pour pouvoir traiter l’asthme plus facilement

x Épicéa et nordmann, les sapins stars de nos salons pour Noël

Quelques jours après le passage de Saint-Nicolas, c’est souvent le moment choisi pour installer son sapin de Noël. Mais, comme le confirme le pépiniériste Jean-Paul Boulanger, qui vient de déplacer son commerce de sapins route de la Ferme Modèle, à Heusy, l’achat du sapin intervient de plus en plus tôt.

Et cette année, les stars de nos salons s’appellent toujours nordmann et épicéa.

+ Et les prix ?

x Tamines: trois perquisitions et une prise de 2 500 plants de cannabis

Une très belle prise à mettre au crédit de la section «Stupéfiants» du Service Enquêtes et Recherches de la zone de police de Sambreville-Sombreffe.

+ Une culture «indoor»

x Les hôtels pris d’assaut au Nuts week-end: «On a refusé 500 demandes»

Avec plus de 100 000 visiteurs attendus à Bastogne, les hôtels sont pris d’assaut, à l’image du Melba, complet depuis un an.

«Dans un rayon de 30 km, au niveau des hôtels, il n’y a quasiment plus rien de disponible, en dehors des désistements de dernière minute évidemment», constate Marie-Ève Hannard, députée provinciale au Tourisme, après avoir effectué un bilan auprès des professionnels du secteur.

+ « Nous avons bouclé les réservations pour ce week-end… le samedi du Nuts week-end 2018! »

x Que lire cet hiver? Découvrez une sélection de 30 livres réalisée par les libraires

Une dizaine de librairies indépendantes proposent leurs coups de cœur de la rentrée.

Voici une sélection de trente livres.

+ Plus d’infos ici

x Leur bête BBB décroche le titre suprême au salon Agribex

«C’est un peu comme si un footballeur gagnait la Ligue des Champions», lance Jean-Philippe George. C’est en effet le titre suprême des concours nationaux de blanc-bleu-belge que l’éleveur de Clavier a décroché mercredi dernier au salon Agribex, à Bruxelles. Tout comme son homologue Benoît Mahoux, de Pailhe, qui s’est lui aussi illustré à la première place du championnat avec son taureau. Un cru exceptionnel pour les deux éleveurs et une belle récompense pour Clavier, berceau du blanc-bleu-belge.

+ Une véritable «bête» de compétition

x Chantier, signalétique: l’E42 attend…

Voici environ un mois, l’autoroute E42-A8 a été ramenée de trois à deux bandes à hauteur de la sortie de Froyennes, dans le sens Mons-Lille.

«Il s’agit de réparations à effectuer au niveau d’un joint du pont, nous dit-on à la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, à qui nous avons demandé la raison d’être du rétrécissement. Des travaux de réhabilitation en profondeur doivent être effectués à cet endroit, suivant les procédures administratives habituelles. Aucun chantier n’est cependant encore programmé. La fermeture de la voie a donc été effectuée de manière à sécuriser les endroits endommagés dans l’attente des réparations…»

Rappelons qu’on est là sur un tronçon qui a été complètement refait voici un peu plus de deux ans…

Nous avons également fait part à la Sofico de notre étonnement de voir que la signalisation à hauteur de cette même sortie, et dans les deux sens, n’est pas achevée.

+ Il n’en est rien des panneaux aux sorties elles-mêmes

10 Anderlecht: marquer, quelle pitié!

Quand il avait été interrogé, après le nul blanc contre Courtrai, sur les raisons du mutisme offensif d’Anderlecht, Frankie Vercauteren avait tenté de sauver les apparences en mettant en avant la bonne tenue défensive de son équipe. Dimanche, après le sixième 0-0 de la saison contre Charleroi, l’entraîneur anderlechtois a bien dû admettre qu’il y a un souci devant. «On manque peut-être de qualité, on manque de chance, aussi. Parfois, on a des joueurs qui mettent cinq buts en deux matches, puis ils ne marquent plus.»

En fait, ils ne sont que deux à marquer...

+ Ils ne sont que deux à marquer