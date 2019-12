Meurtre d’un ancien bijoutier de 89 ans à Anderlecht: un suspect arrêté

Le parquet confirme qu’un suspect a été arrêté dans le cadre du meurtre d’un ancien bijoutier de 89 ans, Daniel Vander Meuter, commis à Anderlecht en octobre dernier.

Un suspect a été arrêté pour le meurtre d’un ancien bijoutier de 89 ans, Daniel Vander Meuter, commis à Anderlecht le 6 octobre dernier, a indiqué ce mardi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de La Capitale. Le suspect est un homme de 49 ans. Il est déjà passé devant la chambre du conseil de Bruxelles qui a décidé de prolonger le mandat d’arrêt.

Le corps du bijoutier avait été retrouvé dans sa maison de la rue Homère à Anderlecht, le 6 octobre 2019. C’est un membre de sa famille qui avait découvert le corps et avait immédiatement informé la police.

Les premiers éléments d’enquête ont rapidement montré que l’octogénaire avait reçu des coups de couteau. L’arme avait été trouvée sur place. À la mi-octobre, la police avait lancé un appel à témoins.

La semaine dernière, un suspect a été interpellé et placé sous mandat d’arrêt. Il s’agit d’un homme de 49 ans. Le parquet n’a pas fait de commentaire à propos des indices ayant permis cette arrestation et des liens éventuels entre la victime et le suspect. Mais il a indiqué que ce dernier nie toute implication dans le meurtre de Daniel Vander Meuter.