Cinq jeunes ont frappé et ligoté un professeur à Anderlecht

L’institut Saint-Vincent à Anderlecht a été saccagé par cinq jeunes durant la nuit de lundi à mardi, a indiqué le parquet de Bruxelles.

Les auteurs ont aussi ligoté et frappé un professeur qui se trouvait dans l’établissement scolaire, selon RTL Info. Ils sont ensuite partis à bord de son véhicule et ont été impliqués dans un accident un peu plus loin, à Molenbeek-Saint-Jean.

«Le parquet a ouvert une enquête pour vol avec violence et menaces, et pour destruction de biens mobiliers avec violence et menaces», a déclaré mardi Stéphanie Lagasse, porte-parole du parquet de Bruxelles. «Le laboratoire de la police fédérale mène une enquête à l’école et au niveau de la voiture pour retrouver la trace des auteurs.»

Ils prennent la fuite avec la voiture de la victime et font un accident

L’enquête devra notamment déterminer si les auteurs savaient que le professeur était présent dans l’école et s’il y avait une volonté de leur part de s’en prendre à lui spécifiquement.