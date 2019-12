VIDÉOS | NBA: Les Bucks magiques, les Rockets tragiques

Les Bucks ont enchaîné une 15e victoire d’affilée contre Orlando, 110-101 (mi-temps: 52-40) lundi pour renforcer leur domination à l’Est, tandis qu’à l’Ouest les Rockets ont perdu 118-119 (64-59) chez eux contre Sacramento sur un trois-points venu d’ailleurs au buzzer.

Malgré un Evan Fournier à 26 points pour le Magic d’Orlando, les Bucks de Milwaukee se sont imposés, portés par Giannis Antetokounmpo et ses 32 points. Avec également 15 rebonds et 8 assists, le géant grec a été incontournable et a asphyxié Orlando.

Le Français Fournier et ses 26 points et les 23 points de Terrence Ross, sorti du banc, ont maintenu Orlando à une distance raisonnable, sans toutefois convertir leurs espoirs dans ce match dominé du début à la fin par Milwaukee.

Autre série à l’Est, celle des Boston Celtics, qui viennent d’enlever contre des Cavaliers de Cleveland sans idée, 110-88 (53-40) leur quatrième succès de suite. Avec un bilan de 17 victoires pour 5 défaites, Boston se place en premier poursuivant des Bucks (21v-3d).

À Chicago, les Raptors de Toronto champions en titre ont eu chaud contre les Bulls mais ont arraché le succès dans la dernière minute, 92-93 (51-49)grâce à un panier victorieux de Kyle Lowry.

À l’Ouest, les Los Angeles Clippers prennent le rythme de leur voisin, les Lakers, premiers de la conférence. Après Washington, les Clippers ont obtenu une deuxième victoire de rang à l’extérieur, 99-110 (48-60) contre les Pacers à Indianapolis.

Hué devant son ancien public, le Californien Paul George est revenu hanter l’équipe avec laquelle il a débuté en NBA (2010-2017) avec ses 36 points inscrits, offrant ainsi un large succès aux Clippers.

À Houston, Russell Westbrook (34 points) pensait bien avoir propulsé ses Rockets vers le triomphe avec son lay-up à une seconde du terme. C’était sans compter un tir à trois points sorti de nulle part au buzzer, signé du Serbe Nemanja Bjelica.

Avec cette dixième victoire, pour treize défaites, les Kings reviennent doucement, à la neuvième place, sur les Rockets, cinquièmes, qui concèdent leur huitième défaite (pour 15 victoires).

James Harden escapes the double team and throws a lob up to Clint Capela for your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/lS8EtrQeNj — NBA TV (@NBATV) December 10, 2019

Une défaite qui s’ajoute au rejet lundi, par la NBA, de l’appel posé par les Rockets, qui réclamaient l’invalidation d’un autre revers face à San Antonio (135-133 le 3 décembre) pour un dunk refusé à James Harden qu’ils dénonçaient comme une erreur arbitrale.