«Ghostbusters: Afterlife»: les chasseurs de fantômes reviennent à la sauce Stranger Things

35 ans après la sortie du premier «Ghostbusters», les chasseurs de fantômes sont de retour.

Annoncé depuis de longs mois, «Ghostbusters: Afterlife» s’est dévoilé dans une première bande-annonce prometteuse ce lundi. Ce nouvel opus se focalise sur une mère et ses deux enfants qui déménagent dans une petite ville des États-Unis après avoir hérité de la ferme de leur grand-père.

La bâtisse à l’abandon appartenait à Egon Spengler, joué par le regretté Harold Ramis dans les films des années 80. Confrontés à des phénomènes paranormaux, ses petits-enfants se retrouvent forcés de déterrer son matériel de chasse aux fantômes, dont le célèbre Ecto-1. Le tout dans une ambiance qui n’est pas sans rappeler les films de Steven Spielberg ou la série Stranger Things.

Au casting de cette suite qui ignore la version 100% féminine de SOS Fantômes sortie en 2016, on retrouve de beaux noms: les jeunes stars montantes Finn Wolfhard (Stranger Things, Ça) et McKenna Grace (Captain Marvel, The Haunting of Hill House) mais aussi des acteurs confirmés tels que Paul Rudd (Avengers) et Carrie Coon (The Leftovers, Fargo). Plusieurs acteurs des premiers films comme Bill Murray, Sigourney Weaver et Dan Aykroyd devraient également faire leur retour.

Derrière la caméra, on retrouvera le Canadien Jason Reitman. Auteur de films reconnus comme «Thank You For Smoking» ou «Juno», il est surtout le fils d’Ivan Reitman, réalisateur des premiers opus de la saga.

Pour les fans les plus hardcore, il faudra encore patienter jusqu’au 20 août 2020 pour voir ce film dans les salles obscures.