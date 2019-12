Plus de 600 cas de cancers du col de l’utérus diagnostiqués en 2018 en Belgique

Selon une étude réalisée par l’institut de santé publique Sciensano avec le soutien de la Fondation contre le Cancer et en collaboration avec l’International Agency for Research on Cancer, 640 femmes en Belgique ont appris en 2018 qu’elles étaient atteintes d’un cancer du col utérin et 235 femmes sont décédées de la maladie.

«Chez les jeunes femmes de 25 à 44 ans, il s’agit du quatrième cancer le plus important», explique Marc Arbyn de l’unité Épidémiologie du Centre du cancer de Sciensano.

En Belgique, les Régions sont responsables de la prévention du cancer du col de l’utérus. Si la Flandre dispose d’un programme officiel de dépistage et d’une vaccination gratuite offrant une couverture vaccinale de plus de 80% des filles en première secondaire, la Wallonie et Bruxelles ne disposent pas encore d’un programme officiel de dépistage mais organisent des campagnes de sensibilisation. La vaccination gratuite en deuxième secondaire offre une couverture vaccinale de 30%.

«La Belgique a besoin d’une approche intégrée pour le dépistage et pour la vaccination VPH (virus du papillome humain, cause la plus importante de ce cancer) dans toutes les régions du pays», estime Marc Arbyn. «Ce n’est que de cette façon que la Belgique pourra réaliser les objectifs de l’OMS» qui ambitionne d’améliorer la prévention de ce cancer d’ici 2030 et d’en faire une maladie rare.