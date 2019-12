Braquage chez Sun7 Presse

Ne voyant rien de suspect dans son comportement, l’employée lui a ouvert la porte, bloquée encore à cette heure-là par un dispositif de sécurité.

Un braquage a été perpétré lundi matin dans une librairie du centre de Wavre, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon. Un individu armé d’un couteau s’est présenté lundi, vers 7 h 30, le visage découvert, à la porte de la librairie Sun7 Presse de la chaussée de Bruxelles.

Ne voyant rien de suspect dans son comportement, l’employée lui a ouvert la porte, bloquée encore à cette heure-là par un dispositif de sécurité. Une fois à l’intérieur, l’homme a relevé un foulard pour masquer son visage et a brandi un couteau avec lequel il a menacé l’employée. L’agresseur s’est fait remettre de l’argent et des paquets de cigarettes. La valeur du butin n’a pas été précisée par les autorités judiciaires. Personne n’a été blessé lors du braquage et l’auteur des faits a pris la fuite à pied.