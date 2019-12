Décès de l’homme derrière le «Ice Bucket Challenge»

Peter Frates est décédé à l’âge de 34 ans des suites de la sclérose latérale amyotrophique.

Peter Frates, l’homme à l’origine du «défi du seau d’eau glacé» («Ice Bucket Challenge»), est décédé à l’âge de 34 ans des suites de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) dont il était atteint, affirme lundi ABC News.

L’action, qui avait fait fureur à l’été 2014 et consistait à se filmer en train de se renverser un seau d’eau glacé sur la tête, puis à poster le film sur les réseaux sociaux, avait pour but de récolter de l’argent pour la recherche contre la SLA.

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neuro-dégénérative qui se traduit par une paralysie progressive des muscles des membres et du tronc notamment, y compris les muscles respiratoires. Son issue est fatale après trois à cinq ans d’évolution en moyenne. Le plus souvent, c’est l’atteinte des muscles respiratoires qui cause le décès des patients.