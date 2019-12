Des étudiants de l’UNamur présentent des projets environnementaux «open data»

De ce travail, est né un modèle permettant de mieux situer les feux de forêt en Corse pour que les pompiers puissent davantage les anticiper.

Des étudiants de l’Université de Namur (UNamur) ont dévoilé lundi des projets environnementaux «open data» développés dans le cadre de leur spécialisation en sciences des données.

Les étudiants concernés sont issus des filières master en sciences informatiques, ingénieur de gestion et ingénieur en sciences mathématiques. Depuis septembre, ils ont traité en groupe de trois les données mises à disposition librement sur le web par de grandes villes et autres organismes, afin de développer des applications à vocation environnementales. Une manière de mettre en pratique les compétences acquises dans leurs cours d’apprentissage automatique (machine learning), de visualisation de l’information (infovis) et d’analyse de graphes (graph mining).

De ce travail, est né un modèle permettant de mieux situer les feux de forêt en Corse pour que les pompiers puissent davantage les anticiper. Un autre groupe a développé une application permettant une comparaison de la situation environnementale de villes et pays. Certains se sont aussi attelés à émettre des recommandations pour fluidifier la mobilité à Bruxelles, mais aussi le trafic du métro londonien. Parmi les projets, on trouve encore une solution informatique visant à améliorer la gestion des parcs à conteneurs.

«Les open data sont extrêmement utiles dans de nombreux cas de figure et la data science peut nous aider à résoudre des problèmes importants», a souligné Benoît Frenay, professeur à la faculté d’informatique de l’UNamur, responsable de la finalité en «data science». «Le travail des étudiants montre que les solutions aux challenges environnementaux peuvent venir de la technologie elle-même, du moins en partie.»