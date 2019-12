Collision en chaîne au carrefour du «Poteau», à Chièvres

La pénombre, l’humidité et un moment d’inattention semblent être le déclencheur de l’accident.

Ce lundi, vers 17h15, la N525, reliant Chièvres à Saint-Ghislain, a de nouveau été le théâtre d’un accident de la circulation. Une collision en chaîne y a impliqué trois véhicules au carrefour dit «du Poteau». En provenance de Vaudignies, un automobiliste n’a semble-t-il pas remarqué l’arrêt des deux véhicules qui le précédaient. Il a ainsi embouti une première camionnette, transformant celle-ci en voiture bélier pour l’envoyer à son tour dans un troisième véhicule qui attendait de pouvoir bifurquer vers Tongre-Saint-Martin.

A cette heure tardive, la pénombre, l’humidité et un moment d’inattention semblent être le déclencheur d’un accident qui ne se solde fort heureusement que par deux blessés légers. Les pompiers de Chièvres, pour la zone Hainaut-centre, ont dépêché sur place deux véhicules, dont un de désincarcération, ainsi que deux ambulances. Ils ont balisé le carrefour et assuré la circulation durant les constatations d’usage effectuées par les policiers de la zone Sylle et Dendre.