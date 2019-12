Le débrief du jour: le Roi consulte | La Russie exclue des JO | Éruption volcanique mortelle

Nouvelles consultations du Roi, dramatique accident de la route à Herve, coup dur pour la Russie, éruption volcanique mortelle en Nouvelle-Zélande: voici ce qu’il faut retenir de l’actu de ce lundi 9 décembre 2019.

1. Coalition fédérale: le Roi consulte Bouchez et Rutten

L’informateur Paul Magnette (PS) a demandé au Roi à être déchargé de sa mission. Le chef de l’Etat tient sa décision en suspens et entame des consultations. Il a entamé sa série d’audiences avec celles des présidents des partis libéraux francophone et flamand, Georges-Louis Bouchez et Gwendolyn Rutten.

+ LIRE ICI | Paul Magnette demande à être déchargé de sa mission d’informateur

2. Accident mortel pour un quarantenaire à Herve

Ce lundi matin, les secours sont intervenus après un accident rue Rosmel, à Herve. Le conducteur est décédé.

3. La Russie exclue des JO et de la Coupe du monde

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a décidé ce lundi d’exclure la Russie des Jeux olympiques pendant quatre ans, ce qui inclut Tokyo 2020 et Pékin 2022, pour sanctionner la falsification des données de contrôles remises à l’agence

4. Proximus: accord entre syndicats et direction

Le syndicat chrétien a approuvé ce lundi le plan de transformation annoncé chez Proximus. Une majorité des deux tiers a dès lors pu être atteinte au sein de la commission paritaire et l’accord social conclu.

5. Une éruption volcanique fait cinq morts

Cinq personnes sont décédées lors de l’éruption ce lundi du touristique volcan de White Island, dans le nord de la Nouvelle-Zélande, a annoncé la police. De nombreuses autres ont été blessées.