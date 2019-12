PHOTOS | Meux vaincu, il fallait bien que ça arrive un jour

Fin de l'impressionnante série d'invincibilité des Meutis. Après 15 matches sans défaite, les hommes de Marco Casto se sont heurtés à des Rebecquois requinqués après leur élimination en Coupe par le Standard.

Côté meutois, il n'y pas non plus péril en la demeure. Malgré ce premier revers de la saison, Meux garde sa deuxième place au classement, avec 1 point d'avance sur Stockay et 5 de retard sur les Francs Borains.

+ EN VIDÉO | Rebecq - Meux: Oliveira lobe Paulus et Rebecq crée l'exploit