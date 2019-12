VIDÉOS | Il y a 10 ans, le miracle d’Alkmaar: Sinan Bolat faisait exploser Sclessin

Il y a dix ans jour pour jour, Sinan Bolat égalisait dans les arrêts de jeu contre Alkmaar et permettait au Standard de continuer son parcours européen.

Le 9 décembre 2009 est assurément une date restée gravée dans la mémoire des supporters du Standard de Liège. Et si elle ne coïncide pas avec un titre ou un autre trophée remporté, elle rappelle évidemment aux fans des «Rouches» ce qui reste à ce jour le meilleur souvenir «européen» du club sur les dix dernières années.

Alors que l’on jouait les arrêts de jeu de la dernière rencontre comptant pour la phase de poules de la Ligue des champions, le gardien de but liégeois, Sinan Bolat, venait placer sa tête sur un ultime coup de franc donné par Benjamin Nicaise.

Au-delà du simple fait d’offrir l’égalisation aux Liégeois, le but de Bolat permettait au Standard de poursuivre son parcours européen puisque, en terminant troisième de leur groupe, les joueurs coachés à l’époque par Lazslo Bölöni retombaient en Europa League.

📅 #OTD in 2009, Sinan Bolat joined an exclusive club by becoming the 3rd goalkeeper in history to score in the #UCL! #MondayMotivaton | @Standard_RSCL pic.twitter.com/isjdl1cQE9