Sur le plus grand Colruyt «basse énergie» de Bruxelles, une toiture-potager expérimentale

Le magasin Colruyt de la rue Gray inaugurera au printemps une toiture-potager expérimentale en partenariat avec la commune d’Ixelles et l’ULB. Colruyt

Une toiture-potager va pousser sur le toit du Colruyt rénové de la rue Gray, à Etterbeek. L’immeuble mixte accueille aussi 37 appartements et 2 étages de parkings. 22 emplois y sont créés.

Colruyt va inaugurer ce 11 décembre son «plus grand magasin à basse consommation énergétique» de Bruxelles. Le projet etterbeekois de la rue Gray se présente comme mixte puisqu’il intègre aussi 37 appartements, deux étages souterrains de parking et un potager-pilote en toiture. 22 emplois y sont créés.

«Le grand défi de la rénovation de notre magasin, c’était d’optimaliser l’espace disponible afin de pouvoir accueillir un grand nombre de clients», explique Ali Canli, gérant. «Mais aussi de participer au développement de tout un quartier».

Ainsi, le magasin lui-même utilise un refroidissement au propane, qui diminue son empreinte carbone «de plus de 90%». Il récupère aussi la chaleur des frigos. Le quai de déchargement recouvert améliore par ailleurs l’isolation et réduit les nuisances sonores pour les riverains. Enfin, ce magasin «n’utilise plus aucune énergie fossile», assure la marque. «D’ici 2029, tous les magasins de Colruyt Group seront conçus selon ce modèle. Le taux d’émissions de CO2 du groupe devrait alors diminuer de 4%», précise le gérant.

Le front de rue est désormais 100% bâti puisque le parking est logé dans les étages sous-terrains. Colruyt

Plus insolite, un partenariat a permis à la Commune d’Ixelles et à l’ULB de créer un potager sur la toiture. «Elle deviendra un laboratoire d’agriculture urbaine bénéficiant des subsides du contrat de quartier Maelbeek. Des visites guidées ainsi que des formations professionnelles y seront organisées», assure Colruyt. Qui compte inaugurer le potager au printemps 2020.

Plus généralement, le magasin de la rue Gray double sa surface pour atteindre 2000m2. Dans le parking de 158 places, 2 emplacements sont prévus pour recharger les voitures électriques. Le niveau -2 est également accessible aux habitants de l’immeuble. Première pour la marque au logo orange: le parking vélo dédié avec borne de recharge pour vélo électrique.