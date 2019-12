Mise en garde contre le risque de routes glissantes et de plaques de glace cette nuit et demain à l’aube

Dès ce soir, avec un vent moins présent, on assistera à la formation de brumes et de bancs de brouillard givrant. Des plaques de glace ne sont pas exclues. EdA

L’Institut royal météorologique (IRM) avertit contre le risque de routes glissantes cette nuit et ce mardi à l’aube.

Dans son bulletin météo publié à la mi-journée, l’Institut royal météorologique (IRM) avertit contre le risque de routes glissantes cette nuit et demain/ce mardi à l’aube. Si le vent diminuera en intensité, de la brume et des bancs de brouillard givrant pourraient se former, encouragés par des températures proches de zéro. Des plaques de glace ne sont pas exclues, prévient l’IRM.

Cet après-midi, des averses et un vent soutenu – avec des rafales de 60 à 80 km/h voire même davantage au littoral – continueront à balayer la Belgique. Les maxima oscilleront entre 4 et 9 degrés.

Ce soir, le vent sera d’abord encore de la partie avant le retour d’un temps plus calme et plus sec. Le ciel se dégagera ensuite sur la plupart des régions. Avec un vent moins présent, on assistera à la formation de brumes et de bancs de brouillard givrant. Des plaques de glace ne sont pas exclues. Les minima seront compris entre -2 degrés en Haute Belgique et +2 ou +3 degrés dans le nord-ouest, avec des valeurs proches de 0 degré dans le centre.

Plus tard cette nuit et demain à l’aube, les routes risquent d’être glissantes. En effet, le vent diminuera et le ciel se dégagera favorisant la formation de plaques de glace. Les minima alterneront entre -2 et +3 degrés.

Ce mardi, le temps sera sec avec d’abord de larges éclaircies puis davantage de nuages feront leur apparition. Les maxima, de saison, seront compris entre 1 et 7 degrés.

Les jours suivants, le temps sera venteux avec de régulières zones de précipitations, hivernales en Haute Belgique. Les maxima seront légèrement positifs en Ardenne et proches de 5 degrés dans le centre.