Le best of foot local: exploit qui console, remontada, fin de séries, chants anti-Wallons, bio liégeoise

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions qui valent le détour pour un week-end dédié aux coupes provinciales.

1. Partage de frères (jumeaux)

La réception des Anversois de Dessel Sports avait quelque chose de spécial pour le Sang et Marine Yoshi Mariën. En effet, le joueur du RFC Liège (D1 Amateurs) retrouvait son frère jumeau Jari dans le camp visiteur. Et si les deux frères se sont souvent retrouvés au duel, aucun d’entre eux ne s’est pavané le soir au repas familial. Et pour cause: à l’issue de la rencontre, le marquoir affichait un nul vierge. Un vrai partage de… frères.

+ Faut-il tirer sur le pianiste ? + Mariën contre Mariën

2. Un forfait avant la faillite pour ce club de P1?

Chose peu habituelle à ce niveau, le club de Gilly, actif en P1 hennuyère, a déclaré forfait ce week-end pour le déplacement à Binche. «Nous, les joueurs, en avons assez d’être dans le flou complet et de constater tous ces changements dans le club. Rien n’est clair d’un point de vue structurel.» On évoquait d’ailleurs ce week-end un risque de faillite en cas de non-remboursement d’une somme de 4 800€ d’ici… ce lundi.

+ Les Gayolles déclarent forfait

3. Un joker qui a du sang-froid

Après Recht il y a deux mois, c’est le leader Elsaute qui a cette fois inspiré le joueur du FC Eupen (P2C Liège), Kevin Hendriks: pour la seconde fois de la saison, le joueur des germanophones a inscrit un but sur sa première touche de balle. Vous avez dit: «joker»?

+ Les résumés de P2C liégeoise

4. Un exploit en guise de consolation

Éliminés jeudi dernier non sans les honneurs de la Coupe de Belgique (battus 3-0 au Standard en huitièmes de finale), les joueurs de Rebecq (D2 Amateurs) ont rapidement replacé le focus sur le championnat: ils sont du coup devenus les premiers à battre Meux, actuel second du classement qui n’avait, donc, pas encore connu la défaite cette saison. De quoi mettre un peu de baume au cœur des gars de Dimitri Leurquin.

+ VIDÉO | Rebecq – Meux : Oliveira lobe Paulus et Rebecq crée l’exploit + Moors : « Rebecq ne l’a pas volé »

5. Six buts en un quart d’heure et basta!

Drôle de scénario aperçu du côté de Neufchâteau (P3C Luxembourg. Alors que les locaux se présentaient à sept sur la feuille de match, Muno ne montrait aucune empathie et enfilait les perles dès le coup d’envoi. Six buts et 17 minutes plus tard, l’un des 7 courageux Chestrolais sortait sur blessure, obligeant ces coéquipiers à déclarer forfait pour la suite des débats. Ça sent la fin…

+ Les résumés de P3C luxembourgeoise

6. Remontada brabançonne

Mené de deux buts et inexistant jusqu’à l’entame des dix dernières minutes de la rencontre à Meix-devant-Virton, Jodoigne (D3 Amateurs B) s’est réveillé pour boucler la partie en boulet de canon. Du coup, les Brabançons se sont offert une belle remontada et s’imposant au finish (2-3).

+ De 2-0 à la 81e, à 2-3 à la 91e, Jodoigne a renversé Meix + Celle-là, elle risque de faire très mal

7. Un penalty qui fait débat

Du côté de Tournai (D3 Amateurs A), on a peu goûté le penalty généreusement accordé par Monsieur Chaspierre aux locaux de Ganshoren. «On croyait qu’il sifflait une simulation…» Surtout que ce coup du sort a permis aux Vert et Noir de l’emporter (2-1).

+ Un hold-up perpétré par… l’arbitre ! + « Comment peut-il siffler cela ? »

8. Fin de série

Cela faisait pratiquement quatorze mois que Mélin (P3D Brabant wallon) n’avait plus connu la défaite à domicile. Mais dimanche, les Aviateurs de Beauvechin ont mis un terme à cette jolie série sur un 0-3 bien tassé.

+ « C’était quasiment mission impossible »

9. Chants anti-Wallons

On s’en souvient: il y a onze ans quasi jour pour jour, Louis Derwa montait sur la pelouse lors d’une rencontre de D1 opposant son club de Tubize, alors promu pour la seule fois de son histoire au sein de l’élite du football belge, à celui de Genk. Motif invoqué: les chants anti-Wallons émanant des tribunes visiteuses. Samedi, ce sont une nouvelle fois des chants wallons – devenus depuis monnaie courante dans le football belge – qui ont animé la rencontre disputée par Tubize, actif aujourd’hui en D1 Amateurs, face à Dender. De la frustration, sans doute, de la part des supporters adverses qui ont vu leurs joueurs être remontés, puis dépassés au marquoir. Comme quoi, onze ans plus tard, rien n’a changé…

+ Deux fois à terre, trois fois debout

10. Guillaume Gillet de retour à Liège

On ferme ce numéro du best of foot local là où nous l’avions ouvert: Rocourt. En effet, un invité de marque était convié au coup d’envoi. Guillaume Gillet, ancien Diable rouge et grand fan du RFC Liège, était de retour dans son club formateur pour présenter un livre retraçant son parcours et donner le coup d’envoi de la rencontre du jour face à Dessel. De quoi constater que la cote de popularité de l’ancien Sang et Marine ne faiblit pas auprès des fans du matricule 4.