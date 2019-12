Diables rouges: Axel Witsel, victime d’une chute chez lui, a dû être opéré

Axel Witsel a été victime d’une chute à son domicile. Le Diable rouge a dû subir une opération.

Axel Witsel ne jouera plus pour le Borussia Dortmund en 2019. Le milieu de terrain des Diables rouges a chuté à son domicile. Blessé au visage, il a dû subir une intervention chirurgicale mais a déjà pu quitter l’hôpital. Le club allemand de Bundesliga l’a annoncé ce lundi.

Le Liégeois de 30 ans est une valeur sûre depuis son arrivée au «BVB», actuel troisième du championnat. En 13 matches de Bundesliga cette saison, l’ancien joueur du Standard a compilé 3 buts et 3 assists.

L’entraîneur des «Borussen» Lucien Favre devra composer avec l’absence de Witsel pour les quatre derniers matches avant la trêve hivernale.

Le Borussia, où évolue aussi Thorgan Hazard, accueille le Slavia Prague ce mardi dans une rencontre cruciale en Ligue des champions avant des duels à Mayence (14/12), contre le RB Leipzig (17/12) et à Hoffenheim (20/12) en championnat.

«Malheureusement, il ne jouera plus cette année», a déclaré le technicien en conférence de presse. «C’est dommage pour lui et pour nous car c’est un joueur très important. Nous espérons un rapide rétablissement et qu’il retrouve la forme dès que possible.»