Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi

Un campement américain à Stavelot; Se priver d’un sens pour aborder la musique autrement; Le Red Lion Victor Wegnez a changé de statut: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 9 décembre.

1. Biogaz et hydrogène complètent solaire et éolien

Méthaniser tous nos résidus organiques alimenterait 2 millions de voitures proprement. Et produirait 150 000 tonnes d’azote bio. Explications.

LIRE | Pour réduire notre dépendance aux importations d’énergie

2. Stavelot: un voyage dans le temps pour les 75 ans de la Bataille des Ardennes

Pour le 75e anniversaire de la bataille des Ardennes, «Espaces, Tourisme et Culture» a organisé ce week-end une reconstitution à Stavelot avec une trentaine de participants. Découvrez les images.

EN IMAGES | Un campement américain dans la cour de l’abbaye de Stavelot

3. Se priver de la vue pour ressentir la musique autrement

«Blinded», propose de se mettre dans la peau d’un aveugle pour vivre un concert autrement. Pour soi et pour une bonne cause.

LIRE | Un concert les yeux bandés, vous osez?

4. Du cinéma inclusif

L’ASBL Alternative 21 et le Quai 10 ont proposé une séance de cinéma adaptée aux personnes en situation de handicap, samedi. «Blinky Bill», le film d’animation de Deane Taylor et Noel Clear, n’a pas été choisi par hasard.

LIRE | Une séance de cinéma accessible à tous les handicaps

5. Comment expliquer la contestation au Chili?

Patricio Guzmán évoque la situation sociale du Chili à travers «La Cordillère des songes» et clôt ainsi sa trilogie. Son nouvel opus est l’occasion de connecter le passé avec la contestation actuelle qui secoue le pays.

LIRE | Le Chili d’hier et d’aujourd’hui

6. Décorer son salon pour Noël de manière écoresponsable

Sébastien de Bonhome a repris l’entreprise familiale «Sapi Plant», à Villers-le-Bouillet. Il produit et vend notamment des sapins écologiques.

LIRE | Sapi Plant vend des sapins écologiques

7. L’histoire locale à travers les bières

«Brasseurs et Brasseries à Braine-l’Alleud et Waterloo» permet de replonger dans l’aventure et l’histoire brassicoles de la région. Il aura fallu près de deux ans de travail à Olivier Colot et Xavier Cambron pour compiler et vérifier les informations recueillies tous azimuts.

LIRE | Un livre pour replonger dans l’histoire brassicole de Braine-l’Alleud et Waterloo

8. Fou de Teppaz

Arnaud Winterbert possède entre 1500 et 2000 électrophones de la marque Teppaz. Un record mondial.

LIRE | Il a la plus grande collection de tourne-disques Teppaz au monde

9. Laura Crowe & Him, c’est Laura Crowet et Éric Renwart

Le duo Laura Crowe & Him, formé par Laura Crowet et Éric Renwart, sort son premier album, «LC&H», aux sonorités électro-pop.

LIRE | Jodoigne: le premier album de Laura Crowe & Him

10. Hockey: Victor Wegnez a changé de statut

Depuis un an, tout réussit au Bruxellois de 23 ans. Champion du monde, puis d’Europe avec les Red Lions, il entend réussir le Grand Chelem l’été prochain aux JO.

LIRE | Victor Wegnez à l’aise dans son costume