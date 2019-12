Pas de nouvelle salle mais des piges au Palais 12 pour le Brussels

Le Phoenix Brussels a signé une nouvelle convention avec la ville de Bruxelles. Celle-ci entérine un système de prime à la performance pour le club de basket de Neder-Over-Heembeek. Qui pourra aussi jouer davantage au Palais 12.

Pas de nouvelle salle, mais une nouvelle convention: c’est ce que la Ville de Bruxelles a conclu avec le club de basket de D1 du Phoenix Brussels. Des primes aux résultats seront désormais accordées à l’équipe de Neder-Over-Heembeek, qui pourra aussi prester plusieurs fois par an au Palais 12 du Heysel. L’annonce a été faite ce 5 décembre, à la veille de la victoire du Brussels sur Okapi Alost (89-75).

Après plusieurs campagnes à succès, dont une finale du championnat de Belgique en 2017-2018 et une coupe d’Europe l’année suivante, le Phoenix Brussels voit donc se renforcer l’aide de la Ville, dont le logo apparaît depuis longtemps sur ses équipements. D’après l’échevin des sports Benoît Hellings, le Brussels est en effet «la plus grande chance d’obtenir un titre national dans les 6 ans pour un club local», soit durant la législature que l’élu Écolo doit passer à son poste.

Attirer des sponsors ne semble toujours pas évident pour le seul club pro de la capitale. La vieillissante salle de la piscine de NOH n’aide pas non plus à répondre aux exigences du Phoenix. Mais si la nouvelle salle, souhait du club depuis plusieurs saisons, ne pourra être construite sur cette législature, la Ville s’engage à poursuivre ses investissements dans les infrastructures. Des tables de massage et bains de glace pour les joueurs ont ainsi été acquis et seront améliorés. D’autre part, la question des tribunes sera aussi abordée. «Ce sont de petites choses, mais qui peuvent compter pour apporter ces quelques pourcentages supplémentaires de performance», assure Serge Crevecoeur, coach et manager du club.

La convention entérine aussi le subside de 200.000€ de la part de la Ville, auquel s’ajoute désormais des primes à la performance. Une qualification pour les play-off amène 5000€, et remporter le titre 25.000€. La qualification pour une coupe d’Europe rapportera quant-à elle 15.000€.