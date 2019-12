VIDÉO | Memphis Depay dévoile des extraits de son nouveau clip de rap

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais continue de s’aventurer dans le monde du rap.

Auteur d’un doublé contre Nîmes vendredi (4-0), Memphis Depay est un homme aux multiples talents. Depuis 2017, l’ailier de l’OL s’est lancé dans le rap en parallèle de sa carrière de footballeur et la sortie de son prochain morceau ne devrait plus tarder.

Dans un teaser publié sur les réseaux sociaux, l’international néerlandais a présenté des extraits de ce qui semble être son nouveau clip de rap. Bijoux, grosses voitures et femmes en petite tenue: le joueur de 25 ans n’a oublié aucun des codes du genre.

Y’all not ready yet, Got so much heat for everyone who wants that clash!!! 🔥 #Soon pic.twitter.com/bryNJ3uCfp