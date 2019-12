ITTF Challenge Series - Martin Allegro et Florent Lambiet battus en finale du double du North American Open

(Belga) Martin Allegro et Florent Lambiet n'ont pas réussi à remporter leur premier titre en double dans une épreuve de l'ITTF Challenge Series de tennis de table. Dimanche, le Jehaytois et le Thimsitérien ont été battus en finale du North American Open joué à Markham, au nord de Toronto, au Canada. Les deux joueurs âgés de 23 ans ont cédé 3 sets à 1 face aux Chinois Wei Cao (ITTF 124 en double) et Yingbin Xu (ITTF 119): 7-11, 11-6, 11-4, 11-7. La rencontre a duré moins de 26 minutes.

Après leurs demi-finale à l'Open de Pologne et leur quart à l'Open de Biélorussie, Allegro (ITTF 40 en double) et Lambiet (ITTF 38), vont conforter leur 16e place actuelle au classement mondial des paires masculines. (Belga)