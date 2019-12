Le débrief sportif du week-end: regrets rouches et mauves, Thorgan Hazard régale, Joshua retrouve son trône

Le Standard égalise sur le fil, Anderlecht signe un 6e nul blanc, Thorgan Hazard décisif et en mode record avec Dortmund, Joshua récupère ses ceintures mondiales: voici ce qu’il faut retenir de l’actu sportive de ce week-end.

FOOT BELGE

Bruges in extremis

Solide leader, le Club de Bruges a continué sur sa lancée avec un succès forgé en fin de match à Saint-Trond samedi (1-2). Malgré leur match de retard, les Blauw en Zwart gardent 7 points d’avance sur leur dauphin gantois. (+ lire plus d’infos)

Lestienne sort le Standard du cauchemar

Dimanche, dans une affiche 100% wallonne, Mouscron et le Standard se sont quittés dos à dos. Un partage au terme d’un match à rebondissements où les Rouches ont été réduits à 9 (2-2). (+ lire plus d’infos)

Anderlecht, roi des nuls blancs

Dans la foulée, Anderlecht et Charleroi n’ont pas réussi à inscrire le moindre but dans le duel des Sporting (0-0). Cette saison, c’est déjà le 6e nul blanc des Mauves qui voient les play-off 1 s’éloigner. (+ lire plus d’infos)

FOOT ÉTRANGER

Soirée de rêve pour le Barça, clean-sheet pour Courtois

Samedi, le FC Barcelone a déroulé contre Majorque (5-2) et a repris la place de leader au Real, vainqueur à l’Espanyol Barcelone avec une clean-sheet de Courtois (0-2). Après avoir reçu son 6e Ballon d’or, Messi a inscrit un triplé, battant au passage un record de Cristiano Ronaldo. Luis Suarez a, lui, inscrit un but sublime sur une talonnade. (+ lire plus d’infos ici)

Mertens à l’assist, Lukaku muet mais leader en Serie A

En Italie, Naples a enchaîné samedi un septième match consécutif sans victoire en championnat sur la pelouse de l’Udinese malgré un assist de Mertens (1-1). De son côté, Lukaku n’a pas réussi à prendre à défaut la défense de l’AS Roma dans le choc du week-end en Italie. L’Inter garde malgré tout la tête après la défaite de la Juve. (+ lire plus d’infos ici)

Hazard, Raman, Lukebakio et Boyata décisifs en Bundesliga

Vainqueur 5-0, Dortmund n’a éprouvé aucune difficulté samedi face au Fortuna Düsseldorf. Thorgan Hazard s’est particulièrement illustré, inscrivant le deuxième but des siens et délivrant un assist sur la quatrième réalisation de la partie. Il est également devenu le meilleur buteur belge de l’histoire de la Bundesliga. (+ lire plus d’infos ici)

Ladies and gentlemen, we present to you the highest scoring Belgian in the history of the Bundesliga! 🇧🇪 pic.twitter.com/5FFKRocTew — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 7, 2019

De son côté, le Hertha Berlin a pris un point sur le terrain de Francort (2-2) avec un but de Lukebakio et un assist de Boyata. Benito Raman a également marqué mais cela n’a pas permis à Schalke 04 de s’imposer à Leverkussen.

Le derby de Manchester pour United, Vertonghen à l’assist

En Angleterre, l’affiche de ce week-end a vu s’opposer Manchester City et Manchester United. Ce sont les Red Devils qui se sont imposés face aux Citizens de Kevin De Bruyne (1-2). (+ lire plus d’infos ici)

Jan Vertonghen, aligné en défense avec Toby Alderweireld, a contribué à la large victoire de Tottenham à domicile contre Burnley (5-0). C’est lui qui a lancé le contrte supersonique de Son. (+ lire plus d’infos ici)

Dans les autres rencontres du week-end de l’autre côté de la Manche, on peut également noter la défaite de Chelsea et de Batshuayi, battus par Everton (3-1). ( + lire plus d’infos ici)

BOXE

Anthony Joshua récupère ses titres mondiaux

Il est de retour aux affaires: le Britannique Anthony Joshua a pris sa revanche samedi à Diriya (Arabie saoudite) sur Andy Ruiz et récupéré aux points ses ceintures mondiales IBF, WBA et WBO des lourds, se remettant en selle après le camouflet subi en juin face à l’Américain. (+ lire plus d’infos ici)

CYCLISME

Cyclo-Cross: Aerts profite de l’absence de van der Poel

Le champion de Belgique Toon Aerts a remporté dimanche le cyclo-cross de Zonhoven, 5e manche du Superprestige. Il a devancé Laurens Sweeck et Eli Iserbyt au terme d’une course orpheline de Mathieu van der Poel. (+ lire plus d’infos ici)

Un cycliste victime d’un arrêt cardiaque sort du coma

Samedi, lors du VTT annuel de Meubelen Gaverzicht à Deerlijk, organisé par son équipe, Julien Cadron a effectué une chute due à un arrêt cardiaque. Il est finalement sorti du coma et semble aller bien mieux. (+ lire plus d’infos ici)

BASKET

Les Bucks innarêtables, Doncic en mode record

Milwaukee, intenable devant son public chauffé à blanc, a infligé une correction aux Los Angeles Clippers (119-91), sa 14e victoire d’affilée, vendredi lors du choc des prétendants au titre NBA. De son côté, le prodige slovène Luka Doncic, vainqueur facile de La Nouvelle-Orléans avec Dallas (130-84), a égalé un record vieux de 30 ans de la légende Michael Jordan. (+ lire plus d’infos ici)