P3: Andoy s'offre le leader gesvois

Le point sur les résultats de troisième provinciale namuroise.

P3A: Andoy et Bièvre font leur trou

De belles affiches étaient au programme de ce dimanche en P4A où le top 4 s'affrontait. Les deux premiers d'une part et le 3e face au 4e d'autre part. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats ont sans aucun doute contribué à redistribuer les cartes. Ou du moins à resserrer les écarts en haut du classement. En effet, le leader Gesves a subi la loi d'Andoy (3-0). Les Gesvois gardent la première place mais n'ont plus que 4 points d'avance sur Andoy-Wierde. Juste derrière, les Standarmen de Bièvre sont venus à bout de Dinant (2-1) et restent troisièmes, avec 6 unités d'avance sur leur adversaire du jour. Dans le même temps, les Dinantais voient revenir Lustin (vainqueur 0-4 au Condrusien B): les deux formations sont toutes les deux quatrièmes, à égalité.

Les autres matches ont acté les victoires de Rochefort B face à Éprave (2-0), de Molignée B face à Han-sur-Lesse (4-3), de Ohey face à Schaltin B (5-2) et de Faulx-les-Tombes face à Houyet (3-2). La dernière rencontre opposait Assesse à Miécret mais aucune des deux équipes n'est sortie gagnante de ce duel de la colonne de droite (2-2).

P3B: Sauvenière démarrera 2020 en leader

Si Sauvenière n'a pas trébuché à Taviers (0-1), Éghezée son dauphin n'a pas pu en dire autant. Les Éghezéens ont été tenus en échec par Rhisnes B (1-1) ce dimanche. Alors que Sauvenière se déplacera à Éghezée la semaine prochaine avec 4 points d'avance, les Gembloutois sont certains de terminer l'année à la première position.

Tout comme Rhisnes B et Éghezée, Saint-Germain et Arquet B n'ont pas réussi à se départager (1-1). Même constat à Jambes B où le partage a eu lieu face à Fernelmont-Hemptinne B (1-1). Leuze (4e) s'est incliné à Grand-Leez B (1-0) et Petit-Waret l'a emporté face à Émines (4-2). Le dernier match convoquait Wépion B et Temploux. Chez les Fraisiers, ce sont les Aviateurs temploutois qui se sont imposés (2-3).

P3C: La bonne opération du top 5

Avec plus ou moins d'aisance, les 5 formations qui dominent la P3C se sont toutes imposées ce dimanche après-midi. Côté cartons, on note les succès de Bioul (2e) à Pesche B (3-6), de Couvin B (4e) face à Gimnée-Mazée (7-2) et de Somzée (5e) contre Flavion B (3-0). Moustier (3e) et le leader Tarcienne ont eu plus de difficulté à gagner. Mais ils l'ont tout de même fait; les premiers cités contre Biesme B (1-0), les seconds mentionnés également à la maison face à Philippeville (3-2).

Lanterne rouge, l'UR Namur-FLV B ne compte toujours qu'un seul point au compteur. Les Namurois se sont inclinés chez eux face à Walcourt (1-2). Denée a battu Thy-le-Château (1-0) tandis que Ligny B et Surice B se sont quittés sur un partage (1-1).

