P2: Achêne, la bête noire d'Auvelais

En P2B, Achêne a signé sa troisième victoire de la saison ce week-end, la deuxième face à Auvelais...

En P2A, les positions n'ont jamais été aussi disputées, tant en haut qu'en bas du classement.

P2A: Le top 5 se resserre

Après le partage, vendredi soir en ouverture de cette 16e journée, du leader Flavion contre Petigny-Frasnes (2-2), le top 5 de la P2A reste des plus indécis, avec 5 formations qui se tiennent désormais en 6 unités. Même sans gagner, les Flavionnais restent leaders, avec 2 points d'avance sur Malonne, victorieux à Pondrôme (2-3). Les Malonnois gardent pour leur part 2 longueurs d'avance sur Anhée (tombeur 3-2 de Vencimont) et Gedinne (tenu en échec par Évelette-Jallet, 1-1). C'est Haversin qui complète ce top 5. Les Jaunes et Noirs ont écarté Jambes ce dimanche après-midi (4-2).

À l'opposé, on observe la même situation, avec 8 équipes en à peine 4 points. La bataille pour le maintien s'annonce déjà rude. Mais après cette journée, et malgré leur victoire (5-4 face à Dion), ce sont les Dinantais de Lisogne-Thynes qui occupent la dernière place de la série avec 14 points. Ils sont précédés de Morialmé (15 points), battu par Beauraing B (1-2). Surice (9e avec 18 points) a de son côté battu Havelange 4-0. Les Mauves sont 11e avec 17 unités au compteur.

P2B: Achêne n'est plus lanterne rouge

Achêne comptabilise 3 victoires en championnat cette saison. Parmi celles-ci, deux ont été actées face à Auvelais. Ce samedi, les Cinaciens ont battu les Oranges (3-2) et refilent ainsi la lanterne rouge à Flawinne, sèchement battu par Sart-Bernard (4-0).

À l'autre bout du tableau, le leader Meux B s'est imposé à Loyers B (1-2) alors que son dauphin Ligny n'a pas trouvé la faille à Schaltin (0-0). Juste derrière les Lignards, deuxièmes, on retrouve les Vedrinois d'Arquet, vainqueurs à Bossière (2-3).

Dans cette série B, il faisait bon jouer en déplacement puisque tous les autres succès ont été signés à l'extérieur: Naninne au FCO Namur (2-3), Aische B à Gembloux (2-3) et Tamines B à Floreffe (4-6).

À lire dans L’Avenir de ce lundi 9 décembre 2019, et sur tablette, smartphone ou PC.