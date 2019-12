«Les Wallons c’est du caca»: des chants racistes entendus à Tubize-Dender

Les supporters du FCV Dender ont scandé des insultes à l’égard des wallons lors de la rencontre qui opposait leur club à Tubize samedi après-midi. La scène s’est déroulée devant les joueurs de l’académie brabançonne venus faire une haie d’honneur juste avant le coup d’envoi.

Quelle triste image les supporters de Dender ont donné samedi soir! Les Tubiziens avaient prévu une haie d’honneur pour accompagner les joueurs sur le terrain du stade Leburton et les fans visiteurs ont pu s’asseoir dans la tribune latérale avec les sympathisants brabançons wallons.

Mais la fête a été gâchée. À l’heure de jeu, une poignée de Flandriens a commencé à entonner le tristement célèbre «Les Wallons c’est du caca» dans la tribune. Des paroles discriminatoires et complètement stupides, d’autant plus que les jeunes Tubiziens suivaient la rencontre, quelques places plus loin.

Pour la petite histoire, le score affichait 1-2 en faveur de Dender au moment des chants racistes. Et la rencontre s’est terminée par une victoire 3-2 des Tubiziens.