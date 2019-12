Isaac Kimeli: «Dommage que je ne sois pas près du podium»

Isaac Kimeli a terminé huitième des championnats d’Europe de cross-country dimanche à Lisbonne. Il a aidé la Belgique à décrocher la médaille d’argent au classement par équipes.

Le Hallois était un peu déçu de ne pas avoir pu s’approcher de sa médaille d’argent individuelle de l’an dernier.

«Je peux être satisfait. Le principal objectif aujourd’hui était la médaille par équipe, donc juste avant le cross de sélection à Roulers, j’ai décidé à la dernière minute de me lancer sur le cross long», a déclaré Isaac Kimeli dimanche après sa course à Lisbonne.

«J’ai déjà gagné la médaille d’argent par équipe avec les Espoirs et c’était très agréable d’être sur le podium ensemble, mais cette médaille pour les grands garçons compte un peu plus que ça. Individuellement, le top 10 était mon objectif et j’ai réussi.»

Kimeli n’était pas mécontent du tout, mais il n’était pas trop radieux non plus. «Mes jambes étaient un peu raides, ce n’était peut-être pas l’idéal que je ne revienne du stage d’entraînement olympique en Turquie qu’hier et samedi. Sur le plan mental, c’est un peu difficile après ma médaille d’argent de l’an dernier, je l’admets. J’avais le sentiment que j’aurais concouru ici pour les médailles si je m’étais préparé spécifiquement pour le cross. L’année prochaine, je vais vraiment atteindre un nouveau sommet aux championnats d’Europe à Dublin, parce que c’est un peu dommage que je ne sois pas près du podium aujourd’hui».