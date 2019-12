Triste nul blanc entre Anderlecht et Charleroi: ce qu’il faut retenir du match

Dans un duel de Sporting rythmé mais sans le moindre but, Anderlecht et Charleroi n’ont pas réussi à se départager (0-0). Voici ce qu’il faut retenir de la rencontre:

Du rythme mais peu d’occasions

L’affiche de ce dimanche a débuté en mode mineur. Très prudentes et bien en place, les deux équipes ont mis de l’intensité sans se créer d’occasions nettes. Le match s’est animé à la demi-heure avec plusieurs situations dangereuses de part et d’autre mais pas de quoi inquiéter les deux portiers.

Penneteau bien amoché

Bien qu’il n’ait pas eu d’arrêt décisif à effectuer, Penneteau a donné de sa personne dans un contact avec Roofe. Bien touché à la tête, le gardien carolo a été contraint d’arborer un bandage pour toute la durée du match.

Photo News

Bien sortis des vestiaires, les Zèbres ont mis la pression sur la jeune garde mauve. Rezaei et Gholizadeh sont passés tout près de l’ouverture du score mais leurs frappes des deux Iraniens ont échoué à quelques centimètres du but défendu par Van Crombrugge.

Les Zèbres sauvés par Penneteau et son poteau

La rencontre s’est emballée à l’entame de la dernière demi-heure à l’initiative des Anderlechtois. Luckassen, très à son avantage ce dimanche, a d’abord joué de malchance en heurtant le poteau carolo. Penneteau a ensuite pris ses responsabilités en effectuant une parade salvatrice sur un tir de Roofe et une autre en fin de match sur un envoi de Sambi Lokonga. Entretemps, c’est Kana qui a empêché Bruno d’ouvrir le score en se jetant sur la frappe du Zèbre.

BELGA

6e nul blanc pour Anderlecht

Au classement, les deux clubs font du surplace. Charleroi, dont c’est seulement le deuxième match sans but de la saison, reste cinquième avec 32 unités.

En signant leur 6e nul blanc de la saison, les Mauves restent à la 10e place avec 22 points, à six longueurs du top 6.

Les fans mauves ont foi en la jeunesse anderlechtoise

En l’absence de tauliers comme Kompany ou Chadli, le onze de base anderlechtois était à nouveau très jeune. Parmi les titulaires, seuls Van Crombrugge, Roofe et Luckassen étaient âgés de plus de 22 ans. Une confiance envers la jeunesse qui plaît au kop anderlechtois. Les supporters mauves ont dévoilé une banderole pour honorer leurs jeunes talents où on pouvait lire: «Made in Neerpede: In Youth We Trust».