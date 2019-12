Euro de cross-country: la Belgique vice-championne par équipes grâce à Bouchikhi et Kimeli

Kimeli avait décroché la médaille d’argent de l’Euro l’année dernière à Tilburg. Bouchiki avait pris la 5e place de l’Euro 2017 à Samorin.

Soufiane Bouchikhi et Isaac Kimeli, respectivement 7e et 8e de la course messieurs, ont permis à la Belgique de terminer à la deuxième place du classement par équipes lors de l’Euro de cross-country dimanche à Lisbonne. Le titre continental est revenu au Suédois Robel Fsiha.

Fsiha a signé le temps de 29:59 au terme des 10 225 mètres du parcours difficile sur les pentes du Parque da Bela Vista. Il a devancé le Turc Aras Kaya de 11 secondes (30: 10) et l’Italien Yemaneberhan Crippa (30:21).

Les Belges Soufiane Bouchikhi et Isaac Kimeli, à l’aise sur ce genre de tracé, ont terminé l’un derrière l’autre aux 7e et 8e places en 30: 41 et 30: 46. Les deux autres Belges engagés, Lahsene Bouchikhi (31: 24) et Michael Somers (31: 25), ont terminé 23e et 24e. Grâce au classement de ses trois premiers coureurs, la Belgique a pris la 2e place du classement par équipes avec 38 points, deux longueurs derrière la Grande-Bretagne.