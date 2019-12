Près de 100 000 visiteurs au salon Agribex à Bruxelles

Le prochain salon de l’agriculture se tiendra du 7 au 12 décembre 2021, à nouveau sur le site de Brussels Expo au Heysel. Mais l’heure est ici au bilan de l’édition 2019.

Le 71e salon de l’agriculture, de l’élevage, du jardin et des espaces verts Agribex qui s’est ouvert mardi se referme ce dimanche sur une fréquentation approchant les 100 000 visiteurs.

Le salon dépassait encore les 100 000 visiteurs l’édition précédente et les 105 000 en 2015. Selon les organisateurs, la fréquentation suit la diminution du nombre d’exploitations agricoles, qui baisse en moyenne de 2,5% chaque année (chiffres du SPF Economie de 2018). «En 2017, on dénombrait encore près de 36 000 exploitations agricoles actives en Belgique», souligne Stefaan Forret, le président du salon. «Il y en a environ 1 800 de moins aujourd’hui». Il précise que la fréquentation n’est pas l’objectif premier du salon, qui met plutôt l’accent sur la valeur ajoutée que celui-ci peut apporter aux agriculteurs.

Des visiteurs en quête d’innovation

Les organisateurs remarquent que les visiteurs sont en quête d’innovation et qu’ils veulent découvrir les technologies les plus récentes, faire progresser l’efficacité de leur exploitation ou encore mieux répondre aux nouveaux défis et réglementations en ce qui concerne la durabilité. Ils avancent que les agriculteurs attendent souvent le salon pour concrétiser leurs achats, les ventes de tracteurs étaient inférieures à la moyenne au cours des premiers mois de l’année. La baisse de près de 8% des immatriculations entre 2016 et 2017 devrait, selon les organisateurs du salon, être moins importante cette année que les 7% avancés.

Le chiffre d’affaires du salon reste stable, les tracteurs actuels affichant un prix un peu plus élevé que précédemment du fait de leurs équipements technologiques. Les organisateurs remarquent que les éleveurs laitiers sont particulièrement intéressés par l’automatisation. Les ventes de robots de traite ont ainsi progressé de plus de la moitié au cours de 2019. La tendance est aussi observée dans le secteur des parcs et jardins avec une hausse du nombre de robots de tonte et un investissement important dans le matériel sur batterie au détriment du traditionnel moteur à combustion qui perd des parts de marché.

Les femmes à l’honneur

Les quelque 300 exposants ont occupé près de 60 000 mètres d’exposition. Tous les palais de Brussels Expo ont été monopolisés, à l’exception du Palais 12. Les femmes du secteur ont cette année été mises à l’honneur avec un Ladies’Day.

À l’occasion du salon, Fedagrim, la fédération du secteur, a tenu son premier Parlement agricole. «D’ici 2050, nous devons être neutres sur le plan climatique», souligne Johan Colpaert, président de Fedagrim. «Donnons-nous les moyens de mener ce débat, comme nous le demandons depuis un certain temps et mettons-nous à table au plus vite, sans attendre demain».