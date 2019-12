Euro: Florine Gaspard éliminée en séries du 50m nage libre, même sort pour Valentine Dumont sur 400m

Plus tôt dans la semaine, la Bastognarde a été éliminée en séries du 50 mètres brasse et du 100 m brasse.

Florine Gaspard n’a pas passé le cap des séries du 50 mètres nage libre dimanche lors de la cinquième et dernière journée des championnats d’Europe en petit bassin à Glasgow, en Grande-Bretagne.

Florine Gaspard (CNB), 17 ans, a terminé 6e de la 3e série dans un temps de 25.59, le 39e des engagées. À noter que son record personnel sur la distance, établi début novembre, est de 25.35. Seuls les 16 premiers temps, avec une restriction de deux nageuses par pays, se hissaient en demi-finales. Le meilleur chrono des séries a été signé par la Russe Maria Kameneva (23.73).

Valentine Dumont en action ce dimanche

Valentine Dumont (NOC) n’est pas parvenue à se qualifier pour la finale du 400 m nage libre dames lors de la cinquième et dernière journée des championnats d’Europe en petit bassin à Glasgow, dimanche en Grande-Bretagne. Il n’y a plus de Belges en lice en Écosse.

La Namuroise de 19 ans, à la ligne d’eau N.1 de la 5e série, la plus relevée, a nagé en 4:07.30. Elle aurait dû améliorer de 9 centièmes son record de Belgique de la distance (4:04.55) établi le 10 novembre pour atteindre la finale. Avec le 11e temps des engagées, elle n’a pas pu accrocher le top-8.

Jeudi, l’ondine du NOC a battu le record de Belgique du 100 m libre en demi-finales mais ne s’est pas qualifiée pour la finale. Samedi, elle a signé le 9e temps global des engagées en séries du 200 m libre en 1:56.26, échouant une première fois aux portes de la finale.

Seulement quatre nageurs belges participent à cet Euro en petit bassin, soit la plus petite délégation belge depuis l’édition de 2009 à Istanbul (quatre aussi).

Outre Gaspard et Dumont, Lander Hendrickx et Pieter Timmers étaient aussi à Glasgow. Le premier a été éliminé en séries du 400m libre, le second a terminé 7e de la finale du 50 mètres nage libre après avoir battu le RDB de la distance en demies. Sur 100 m nage libre, Timmers a été éliminé en demies.