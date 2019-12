EuroMillions Volley League - Gand et Louvain n'ont pas freiné Alost et Roulers

(Belga) Roulers a battu Gand 3-1 (25-20, 25-17, 27-29 et 25-16) samedi lors de la huitième journée de l'EuroMillions Volley League. Alost, avec lequel il partage les commandes de la série, ne s'en est pas laisser conter à Haasrode Louvain non plus. Aucun set n'a en effet été concédé à l'équipe locale (18-25, 19-25 et 23-25).

Achel n'a pas davantage laissé son duel avec Menin se traîner inutilement en longueur (25-23, 25-19 et 25-19). Au classement Alost et Roulers sont en tête avec 21 points, devant Maaseik (18 points), qui se déplace à Waremme ce dimanche. Achel (12 points) est quatrième, et Haasrode Louvain (10 points), cinquième. Menin et Gand ont 5 points, alors que Waremme ferme la marche avec un seul points. (Belga)