Réforme des retraites en France - "Réunion de travail" de ministres avec Macron dimanche soir, annonce l'Elysée

(Belga) Le Président français Emmanuel Macron et son Premier ministre Edouard Philippe réuniront dimanche soir à l'Elysée les ministres concernés par le projet de réforme des retraites, a indiqué à l'AFP l'entourage du président, confirmant une information du Parisien. La France est secouée par des manifestations à ce sujet et des perturbations dans les transports publics, ayant un impact en Belgique également.

Il s'agira d'une "réunion de travail avec le Premier ministre et les ministres concernés" en vue de la "préparation des échéances du début et milieu de semaine", a expliqué cette source. Des réunions ministérielles autour du projet gouvernemental de réforme des retraites se succèdent ce week-end à Matignon, avec notamment les ministres Agnès Buzyn (Solidarités), Jean-Paul Delevoye (Retraites) et Jean-Baptiste Djebbari (Transports). Edouard Philippe a promis qu'il livrerait mercredi prochain "l'intégralité du projet du gouvernement" visant à unifier les 42 régimes de retraite. L'exécutif est sous pression après une mobilisation massive dans la rue jeudi (plus de 800.000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur), un nouvel appel à une grande journée de grèves et manifestations mardi, et alors que le trafic RATP et SNCF reste très réduit. Ce mouvement social a également eu des répercussions sur le rail en Belgique samedi et et en aura encore dimanche. (Belga)