Jupiler Pro League - Le Club Bruges émerge en fin de match à Saint-Trond

(Belga) Le Club Bruges, vice-champion de Belgique, est plus que jamais aux commandes de la Jupiler Pro League de football (D1A), après être (difficilement) sorti indemne de l'enfer du Stayen de Saint-Trond, samedi soir lors de la 18e journée. Menés 1-0 à l'issue de la première mi-temps, qu'ils avaient pourtant dominée, les Blauw en zwart ont en effet dû attendre la 85e minute pour faire avancer le marquoir en leur faveur (1-2).

Yohan Boli avait en effet ouvert le score pour les Canaris à la 20e minute, en reprenant en deux temps au second poteau, un coup-franc de Santiago Colombatto, le ballon finissant sa course dans le plafond du but de Simon Mignolet (1-0). L'Ivoirien inscrivait ainsi son dixième goal de la saison, en 17 matches. Le Colombien Eder Balanta a rétabli l'égalité de la tête en exploitant un bon centre de Clinton Mata juste avant la mi-temps (1-1, 44e). Les trois points brugeois ont été assurés à la 85e grâce à un heading du défenseur uruguayen Federico Ricca, sur un corner botté par le capitaine Ruud Vormer, dont c'est le douzième assist de la saison (1-2, score final). Bruges, qui a pourtant joué un match de moins, compte 42 points, 7 de plus que La Gantoise, deuxième, qui pourrait cependant être dépassée par le Standard (33 points), si les Rouches s'imposent à Mouscron dimanche après-midi (14h30). Même s'ils ont été parfois bousculés, voire même fébriles, par moments, les Brugeois vont pouvoir préparer dans la plus grande sérénité, leur rendez-vous de mercredi avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Saint-Trond est neuvième avec 22 points, comme précisément Mouscron. (Belga)