D3 Amateurs: Le PAC coule à Mons, Mormont encore battu, Spy et Aische se font plaisir

Les Pont-à-Cellois n'y arrivent pas et en prennent quatre à Mons. En série B, Mormont enregistre une nouvelle défaite à Sprimont, Spy et Aische en passent cinq à Rochefort et Herstal. Huy surprend Raeren alors que Ciney n'y arrive pas à Oppagne.

D3A Amateurs

AQ Mons - Pont-à-Celles Buzet 4-0

Buts: Debolle (1-0, 22e), Lesage (2-0, 25e; 3-0, 45e), Debolle (4-0, 88e)

Le score parle de lui-même, les Montois ont dominé de la tête et des épaules cette rencontre avec un duo Debolle-Lesage qui a fait beaucoup de dégâts. Les deux montois prenant à leur charge les quatre buts pour enfoncer un peu plus les Pont-à-Cellois au classement.

St Ghislain-TH - CS Brainois 0-3

D3B Amateurs

FCB Sprimont - Mormont* 3-2

Buts: Akono (1-0, 5e), Charneux (1-1, 19e), Tshibuabua (2-1, 48e), La Delfa (3-1, 71e), Bisconti (3-2, 72e)

Troisième défaite en six matchs pour Mormont qui, dès la 5e, encaissait un premier but. Akono profitant d’un manque de couverture de Crèvecoeur et Marchel pour filer battre Marthoz. A la 19e, c’est sur un coup-franc que Mormont égalisera avec la tête de Charneux qui lobe Murcia. A la reprise, Tshibuabua reprend un centre en retrait pour, via le poteau, remettre Spirmont aux commandes. La Delfa offrira deux buts d’avance aux siens. Une minute plus tard, Bisconti réduisait celle-ci après un cafouillage. Sprimont tremblera jusqu’au bout, d’autant qu’Akono se voyait brandir la rouge à cinq minutes de la fin.

Huy – Raeren 2-1

Buts: Martin (PEN 1-0, 12e), Bartholomé (2-0, 40e), Lauffs (2-1, 69e)

La dernière victoire hutoise remontait au 5 octobre dernier, c’était à Ciney. Là, c’est en première mi-temps que Huy a dessiné sa victoire, avec un penalty de Martin, suite à une faute sur Jadot, puis un but de Bartholomé des 20 mètres, à la 40e. Raeren n’avait pas vraiment joué mais, à la reprise, Lauffs se voyait offrir la possibilité de réduire le score. Son penalty finira sur la latte. Il se rachètera vingt minutes plus tard, après avoir touché le poteau sur l’action précédente, il mettait fin à une phase confuse. Raeren poussera jusqu’au bout puisqu’à la 90e, Crahay effectuait l’arrêt valant trois points.

Rochefort – Spy 1-5

Buts: Motte (0-1, 14e), Francotte (PEN 0-2, 48e), Henrotaux (0-3, 55e), Brouir (0-4, 74e; 0-5, 78e), Claude (1-5, 80e)

Victoire nette et sans bavure pour Spy qui ne menait, pourtant, que 0-1 au repos, suite à une infiltration de Francotte qui servait idéalement Motte. Spy poussait, frappait deux fois le poteau dans les vingt premières minutes. C’est ensuite que la tâche allait être rendue plus facile. Atheba commettait une faute dans le rectangle, écopait de la 2e jaune alors que Francotte convertissait le penalty. Henrotaux puis un doublé de Brouir portait les chiffres à 0-5, Claude ne faisant que sauver les meubles.

Aische – Herstal 5-1

Buts: Marrazza (1-0, 8e), Macalli (1-0, 18e; 2-0, 32e), Marrazza (4-0, 58e), Chubaka (4-1, 61e), Dethier (5-1, 88e)

Herstal est passé complètement à côté de son sujet avec une première demi-heure catastrophique qui a permis à Aische de mener 3-0 via Marrazza et un doublé de Maccali. Marrazza qui faisait le 4-0 à la 58e. Juste après, Chubaka réduisait un peu le score mais El Guenda, côté Herstal, se faisait exclure. En supériorité numérique, Aische en ajoutait un dernier pour la route.

Oppagne – Ciney 2-1

Buts: Roldan Simon (0-1, 30e), Paquet (1-1, 67e; 2-1, 75e)

Mené après une demi-heure par Ciney, Oppagne renversera la situation en à peine huit minutes par le seul Paquet. Ciney voit Huy filer à quatre points, en attendant le résultat de Meix contre Jodoigne. Oppagne réalise la bonne opération de la soirée par rapport Raeren, Rochefort et Mormont.