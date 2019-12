Thorgan Hazard, buteur et à l’assist, inflige une correction à Dusseldorf avec Dortmund

Le Borussia Dortmund n’a éprouvé aucune difficulté samedi face au Fortuna Düsseldorf, lors de la quatorzième journée de Bundesliga.

ALLEMAGNE

Thorgan Hazard s’est particulièrement illustré au cours de cette rencontre, inscrivant le deuxième but des siens et délivrant un assist sur la quatrième réalisation de la partie. Axel Witsel a également disputé la rencontre dans son intégralité parmi les rangs locaux.

Marco Reus (42, 69) et Jadon Sancho (63, 74) ont tous les deux inscrit un doublé pour Dortmund, alors qu’Hazard a mis ses couleurs à l’abri à l’approche de l’heure de jeu (68).

Dans le même temps, Koen Casteels a été battu avec Wolfsburg à Fribourg (1-0) à la suite d’un but tardif de Jonathan Schmid (85).

Dortmund profite de la deuxième défaite consécutive du Bayern Munich sur la pelouse du leader, le Borussia Monchengladbach (31 pts) 2-1, une semaine après avoir déjà chuté contre le Bayer Leverkusen (1-2), pour s’emparer de la troisième place du classement.

Le Borussia Monchengladbach a une longueur d’avance sur Leipzig, vainqueur samedi de Hoffenheim (3-1), cinq sur Dortmund, et désormais sept sur le Bayern Munich, le champion en titre. Wolfsburg (20 pts) est neuvième.

ITALIE

Dans le championnat d’Italie, l’Atalanta Bergame, avec Timothy Castagne toute la rencontre, s’est imposée sur le fil face au Hellas Vérone (3-2) lors de la quinzième journée de Serie A.

L’ancien milieu de terrain du Racing Genk Ruslan Malinovskyi (44) a répondu à l’ouverture du score visiteuse de Samuel Di Carmine (23) en première période. Ce dernier a inscrit un deuxième but à l’approche de l’heure de jeu (57), avant que l’équipe locale ne renverse le cours du match, bien aidée par l’exclusion du Véronais Pawel Dawidowicz, grâce à un penalty de Luis Muriel (64) et à un but dans le temps additionnel de Berat Djimsiti (90+3).

L’Atalanta est sixième, à seulement deux unités de la troisième place occupée par la Lazio de Jordan Lukaku et Silvio Proto, à un point de l’AS Rome, qui occupe actuellement la 4e et dernière place qualificative pour la Ligue des Champions, et à égalité avec Cagliari, qui jouera dimanche à Sassuolo.