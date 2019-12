Les Responsible Young Drivers recrutent pour le Nouvel An

Les Responsible Young Drivers (RYD) ont lancé ce samedi leur campagne de recrutement pour le rapatriement du Nouvel An. Plusieurs dizaines de candidats ont effectué les tests de conduite à Namur et Bruxelles.

C’est la 28e fois que les RYD se mobilisent pour rapatrier les fêtards en Wallonie et à Bruxelles au Nouvel An. Près de 100 bénévoles de 17 à 29 ans sont recrutés pour l’occasion.

«En fonction des résultats des tests de conduite, certains se chargeront du rapatriement, d’autres du dispatching», a expliqué Laura Gonzalez-Schena, coordinatrice des RYD. «Ceux qui le souhaitent pourront aussi s’impliquer dans les autres opérations de sécurité routière que nous organisons le reste de l’année.»

«Actuellement, nous avons déjà une quarantaine d’inscrits. Il reste donc de la place pour ceux qui veulent faire une bonne action», a-t-elle ajouté. «L’ambiance est excellente, les participants repartent généralement avec le sourire et le sentiment du devoir accompli, tout en tissant des liens forts. Un petit repas est aussi offert et nous nous réunissons pour un briefing et un débriefing quelques jours avant et après l’action, avec repas et petits cadeaux.»

Des tests de conduite auront encore lieu les 26 et 30 décembre. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 29 décembre (30 décembre pour le dispatching).

Lors du Nouvel An, le service de rapatriement des RYD sera actif de minuit à 06h00. Si vous souhaitez y faire appel, il suffit de composer le 0902 69 669 (1 euro/minute). Deux volontaires viendront vous chercher à bord d’un véhicule RYD. L’un d’eux vous ramènera ensuite gratuitement à votre destination, au volant de votre propre véhicule.